Нідерланди планують перерахувати 100 мільйонів євро до новоствореного Міжнародного фонду для України (IFU) задля фінансування придбання військової техніки, необхідної Збройним силам України.

Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Нідерландів.

У відомстві розповіли, що кошти фонду IFU, учасниками якого також є Велика Британія, Данія та Норвегія, використовуватимуться для закупівлі техніки безпосередньо у виробників, щоб забезпечити її якнайшвидше спорідження в Україну.

Такий підхід дозволяє оптимально використовувати наявний бюджет. Він також визначає та використовує глобальні можливості закупівель.

“Якби Росія припинила атакувати, війни б не було. Якби Україна припинила воювати, не було б України. Міжнародна підтримка України залишається життєво важливою”, – сказала міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

У міноборони Нідерландів пояснили, що визначальним фактором використання фонду є потреби України. За кошти фонду Україна може продовжувати захищати свою територію від російської агресії. Очікується, що перші промислові контракти будуть укладені до кінця цього року. А постачання очікуються у першій половині наступного року.

Фонд дає змогу країнам-учасницям продовжувати надавати Україні військову підтримку в довгостроковій перспективі. Він пропонує учасникам додатковий метод надання підтримки без шкоди для їхньої власної готовності та можливості розгортання.

Зараз створення фонду перебуває на завершальному етапі – його учасники спільно з Україною розробляють проєкт рамкової угоди, де буде прописано, хто за що відповідає, і як працює фонд.

Тендерні пропозиції також можуть подавати сторони з країн, які ще не роблять внески до фонду. Уряд країни, де знаходиться відповідний виробник, повинен гарантувати надійність виробника. Цей же уряд також відповідає за необхідні експортні ліцензії.