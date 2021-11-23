Про це повідомило міжнародне агентство Reuters.
Вранці 23 листопада першого пацієнта перевезли швидкою з Роттердама (Нідерланди) до лікарні Бохума (Німеччина). Відстань між двома містами становить близько 240 км.
Наступного хворого вже готують до транспортування. Його також планують доправити 23 листопада.
Кількість пацієнтів з COVID-19 у нідерландських лікарнях останніми тижнями досягла найвищого рівня з травня і як очікується, зростатиме далі, оскільки захворюваність в країні збільшилася до рекордного рівня.
Німецькі лікарні наразі запропонували 20 ліжок для пацієнтів з Нідерландів.
- 23 листопада 2021 року ВООЗ попередила, що у більшій частині Європи останніми днями зростає кількість випадків COVID-19.