Нідерланди почали перевезення власних пацієнтів з COVID-19 до Німеччини, щоб послабити навантаження на свою медичну систему.

Про це повідомило міжнародне агентство Reuters.

Вранці 23 листопада першого пацієнта перевезли швидкою з Роттердама (Нідерланди) до лікарні Бохума (Німеччина). Відстань між двома містами становить близько 240 км.

Наступного хворого вже готують до транспортування. Його також планують доправити 23 листопада.

Кількість пацієнтів з COVID-19 у нідерландських лікарнях останніми тижнями досягла найвищого рівня з травня і як очікується, зростатиме далі, оскільки захворюваність в країні збільшилася до рекордного рівня.

Німецькі лікарні наразі запропонували 20 ліжок для пацієнтів з Нідерландів.