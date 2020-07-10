У Нідерландах прийняли рішення подати позов проти Росії до Європейського суду з прав людини з приводу Боїнга, збитого на Донбасі в 2014 році.

Про це повідомила прес–служба уряду Нідерландів.

За словами голови міністерства закордонних справ країни Стефа Блока, досягнення справедливості для загиблих 298 людей під час аварії Боїнга, а також для їх родичів, залишається найвищим пріоритетом.

“Крок, який ми робимо сьогодні, подаючи справу в ЄСПЛ і тим самим максимально підтримуючи скарги родичів загиблих, наближає нас до цієї мети“, – сказав він.

При цьому Нідерланди також поінформували Раду безпеки ООН про подачу в суд на Росію.

Нагадаємо, Літак Boeing-777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам — ​​Куала-Лумпур, був збитий в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Катастрофа забрала життя 283 пасажирів та 15 членів екіпажу, зокрема, 80 дітей. Згідно з висновками експертів міжнародної слідчої групи, літак Boeing-777 був збитий ракетою, запущеною з російського зенітно-ракетного комплексу “Бук”.

9 березня в Нідерландах почалися судові слухання над трьома громадянами Росії й одним українцем — Ігорем Гіркіним (Стрєлковим), Сергієм Дубинським, Олегом Пулатовим та Леонідом Харченком, яких звинувачують у причетності до збиття рейсу МН17 Малайзійських авіаліній, в якому загинуло 289 осіб. Літак збили в небі над Донбасом 17 липня 2014 року.

Раніше повідомляли, що встановлено особу ще одного російського генерала, причетного до збиття Boeing МН17.