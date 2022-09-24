Нідерланди не збирають висилати назад громадян РФ, які приїжджають до Нідерландів, аби уникнути військової служби у власній державі.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на слова держсекретаря з притулку і міграції Еріка ван дер Бурга.

Варто зауважити, що наприкінці червня Ван дер Бург вирішив, що російським призовникам, які відмовляються воювати в Україні або дезертувати, дозволять залишитися в країні принаймні до кінця 2022 року. Це дасть уряду час оцінити, як з ними вчинити. Питання про надання притулку росіянам, які не хочуть воювати, буде вирішуватися в кожному конкретному випадку окремо.

“Ключове питання полягає в тому, що відбувається, коли їх відправити назад: чи приймають їх з розпростертими обіймами, чи їм загрожує небезпека?” – сказав Ван дер Бург.

Водночас служба імміграції та натуралізації Нідерландів доки не отримала заяв від жодного російського “ухилянта”. Зазначається, що з початку війни 83 росіян попросили притулку в Нідерландах. Також Фонд у справах біженців заявив, що не бачить ніякого ефекту від часткової мобілізації, оголошеної на цьому тижні президентом Росії, “але це може змінитися на наступному тижні”.

Нагадаємо, що очільник Європейської Ради Шарль Мішель підтримує відкриття кордонів Європейського Союзу для громадян РФ, які хочуть втекти від нещодавно оголошеної часткової мобілізації.