Нідерланди розглядають можливість відправлення системи Patriot до України, відтак країна приєднається до США та Німеччини у зміцненні військового арсеналу України найважливішими засобами протиповітряної оборони для боротьби з агресією РФ.

Про це інформує Bloomberg з посиланням на власні джерела.

За інформацією анонімних джерел, уряд Нідерландів незабаром ухвалить остаточне рішення про передачу систем Patriot Україні.

Речниця Міністерства оборони Нідерландів заявила, що країна постійно розглядає можливість військової підтримки України. Також вона додала, що Нідерланди надають пріоритет військовим постачання в Україну. Проте вона не розповіла подробиць щодо конкретних систем озброєння чи постачань.

У виданні зазначили, що останніми тижнями США та Німеччина пообіцяли надати Україні Patriot, які високо цінуються не лише, тому що можуть збивати ракети, але й тому, що вони мають високотехнологічні датчики, які допомагають ідентифікувати, що знаходиться в повітрі.

Зазначимо, що 5 січня президент Джо Байден та канцлер Олаф Шольц під час телефонної розмови обговорили агресивну війну, що триває, яку Росія веде проти України. Сторони підтвердили свою підтримку суверенітету та незалежності України. А також свою непохитну солідарність з Україною та українським народом перед російською агресією.

Байден та Шольц висловили спільну рішучість продовжувати надавати необхідну фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні “доти, доки це буде необхідно”. З цією метою США мають намір постачити Україні БМП Bradley, а Німеччина має намір надати Україні бойові машини піхоти Marder. Обидві країни навчатимуть українські сили працювати з відповідними системами.

Окрім цього, на тлі ракетних і безпілотних атак Росії на критично важливу інфраструктуру України президент Байден і канцлер Шольц підтвердили свій намір і надалі підтримувати невідкладну потребу України в можливостях протиповітряної оборони. Наприкінці грудня США оголосили про безоплатну передачу Україні зенітно-ракетної батареї Patriot. Німеччина приєднається до США у постачанні Україні додаткової батареї ППО Patriot.

Довідка. Patriot – це керована ракетна система класу “земля-повітря”, яку було вперше розгорнуто в 1980-х роках. Вона може вражати літаки, крилаті ракети та балістичні ракети меншої дальності.

Кожна батарея Patriot складається зі встановленої на вантажівці пускової системи з вісьмома пусковими установками, які можуть утримувати до чотирьох ракет-перехоплювачів кожна, наземного радара, станції управління та генератора. Армія заявила, що зараз має 16 батальйонів Patriot. У звіті Міжнародного інституту стратегічних досліджень за 2018 рік зазначено, що ці батальйони керують 50 батареями, які мають понад 1200 ракет-перехоплювачів.

Американські батареї регулярно розгортають по всьому світу. Крім того, Patriot також експлуатують або купують Нідерланди, Німеччина, Японія, Ізраїль, Саудівська Аравія, Кувейт, Тайвань, Греція, Іспанія, Південна Корея, Об’єднані Арабські Емірати, Катар, Румунія, Швеція, Польща та Бахрейн.