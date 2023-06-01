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Нідерланди розпочнуть навчання українських пілотів на F-16 «якнайшвидше»

1 червня прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте повідомив, що королівство розпочне навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16 "так скоро, як тільки можливо".

Четвер, 1 червня 2023, 20:14
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Джерело: Марк Рютте/Twitter

Глава уряду вважає, що це – суттєвий крок для того, щоб гарантувати можливість самостійної оборони України, зокрема на довгострокову перспективу.

На саміті Європейської політичної спільноти у Молдові Рютте зауважив, що навчання проводитиметься спільно з Данією, Бельгією та Великою Британією, а також за підтримки інших країн.

Крім того, нідерландський прем’єр закликав треті країни приєднатися до коаліції з постачання Україні зенітно-ракетних комплексів Patriot, в якій на цей час, крім Нідерландів, беруть участь США та Німеччина.

Усі бачили, який внесок роблять ці ЗРК, зокрема, на захист мешканців Києва, і Україні необхідно ще більше таких систем, – акцентував Рютте.

За даними ЗМІ, Нідерланди, імовірно, передадуть Україні американські винищувачі F-16 після того, як навчать українських пілотів керувати ними.

Раніше зазначалося, що Захід має постачити Україні багатоцільові винищувачі F-16, інакше РФ може отримати контроль над українським повітряним простором, адже росіяни мають в п’ять разів більше літаків, ніж українці.

В Economist наголошують, що аргументи на користь відмови у наданні F-16 стають “затертими”. На початку війни в Україні було близько 125 старих боєздатних літаків, із яких трохи більше ніж половина – винищувачі. Майже 40% із них втрачено. Натомість Росія все ще може виставити приблизно в п’ять разів більше літаків, ніж Україна. Майже всі вони – сучасніші, з радарами більшого радіуса дії та ракетами класу “повітря-повітря”.

Тим часом, за інформацією ЗМІ, президент США Джо Байден зазнає тиску з боку своєї ж Демократичної партії щодо надання Україні винищувачів та ракет великої дальності, оскільки РФ щоденно продовжує обстрілювати українські міста, вбиваючи мирних жителів та завдаючи масштабних руйнувань.

Крім того, група сенаторів США від демократів та республіканців вимагають від Пентагону інформацію про те, що необхідно, аби Сполучені Штати надали Україні винищувачі F-16. На їхню думку, саме сучасні винищувачі допоможуть ”змінити правила гри на полі бою”.

Вже 17 травня міністр оборони Бен Воллес заявив, що Велика Британія може підтримати українських військових, надавши допомогу іншим країнам, які готові постачати винищувачі та іншу військову техніку в Україну.

Теги: F-16, допомога ЗСУ, навчання пілотів, Нідерланди, підтримка ЗСУ

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