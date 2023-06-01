Нідерланди розпочнуть навчання українських пілотів на F-16 «якнайшвидше»

1 червня прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте повідомив, що королівство розпочне навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16 "так скоро, як тільки можливо".

Джерело: Марк Рютте/Twitter

Глава уряду вважає, що це – суттєвий крок для того, щоб гарантувати можливість самостійної оборони України, зокрема на довгострокову перспективу.

На саміті Європейської політичної спільноти у Молдові Рютте зауважив, що навчання проводитиметься спільно з Данією, Бельгією та Великою Британією, а також за підтримки інших країн.

Together with Denmark, Belgium and the United Kingdom, the Netherlands will start training Ukrainian pilots on the F-16 fighter aircraft as soon as possible. This is an essential step in ensuring Ukraine can defend itself. We have come together here today with leaders of… pic.twitter.com/CbsKVzd7zM — Mark Rutte (@MinPres) June 1, 2023

Крім того, нідерландський прем’єр закликав треті країни приєднатися до коаліції з постачання Україні зенітно-ракетних комплексів Patriot, в якій на цей час, крім Нідерландів, беруть участь США та Німеччина.

Усі бачили, який внесок роблять ці ЗРК, зокрема, на захист мешканців Києва, і Україні необхідно ще більше таких систем, – акцентував Рютте.

За даними ЗМІ, Нідерланди, імовірно, передадуть Україні американські винищувачі F-16 після того, як навчать українських пілотів керувати ними.