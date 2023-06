Нідерланди розпочнуть навчання українських пілотів на F-16 «якнайшвидше»

Джерело: Марк Рютте/Twitter

Глава уряду вважає, що це – суттєвий крок для того, щоб гарантувати можливість самостійної оборони України, зокрема на довгострокову перспективу.

На саміті Європейської політичної спільноти у Молдові Рютте зауважив, що навчання проводитиметься спільно з Данією, Бельгією та Великою Британією, а також за підтримки інших країн.

Together with Denmark, Belgium and the United Kingdom, the Netherlands will start training Ukrainian pilots on the F-16 fighter aircraft as soon as possible. This is an essential step in ensuring Ukraine can defend itself.

We have come together here today with leaders of… pic.twitter.com/CbsKVzd7zM

— Mark Rutte (@MinPres) June 1, 2023