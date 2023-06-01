Нідерланди розпочнуть навчання українських пілотів на F-16 «якнайшвидше»

Джерело: Марк Рютте/Twitter
Глава уряду вважає, що це – суттєвий крок для того, щоб гарантувати можливість самостійної оборони України, зокрема на довгострокову перспективу.
На саміті Європейської політичної спільноти у Молдові Рютте зауважив, що навчання проводитиметься спільно з Данією, Бельгією та Великою Британією, а також за підтримки інших країн.
Together with Denmark, Belgium and the United Kingdom, the Netherlands will start training Ukrainian pilots on the F-16 fighter aircraft as soon as possible. This is an essential step in ensuring Ukraine can defend itself.
We have come together here today with leaders of… pic.twitter.com/CbsKVzd7zM
— Mark Rutte (@MinPres) June 1, 2023
Крім того, нідерландський прем’єр закликав треті країни приєднатися до коаліції з постачання Україні зенітно-ракетних комплексів Patriot, в якій на цей час, крім Нідерландів, беруть участь США та Німеччина.
Усі бачили, який внесок роблять ці ЗРК, зокрема, на захист мешканців Києва, і Україні необхідно ще більше таких систем, – акцентував Рютте.
За даними ЗМІ, Нідерланди, імовірно, передадуть Україні американські винищувачі F-16 після того, як навчать українських пілотів керувати ними.
Раніше зазначалося, що Захід має постачити Україні багатоцільові винищувачі F-16, інакше РФ може отримати контроль над українським повітряним простором, адже росіяни мають в п’ять разів більше літаків, ніж українці.
В Economist наголошують, що аргументи на користь відмови у наданні F-16 стають “затертими”. На початку війни в Україні було близько 125 старих боєздатних літаків, із яких трохи більше ніж половина – винищувачі. Майже 40% із них втрачено. Натомість Росія все ще може виставити приблизно в п’ять разів більше літаків, ніж Україна. Майже всі вони – сучасніші, з радарами більшого радіуса дії та ракетами класу “повітря-повітря”.
Тим часом, за інформацією ЗМІ, президент США Джо Байден зазнає тиску з боку своєї ж Демократичної партії щодо надання Україні винищувачів та ракет великої дальності, оскільки РФ щоденно продовжує обстрілювати українські міста, вбиваючи мирних жителів та завдаючи масштабних руйнувань.
Крім того, група сенаторів США від демократів та республіканців вимагають від Пентагону інформацію про те, що необхідно, аби Сполучені Штати надали Україні винищувачі F-16. На їхню думку, саме сучасні винищувачі допоможуть ”змінити правила гри на полі бою”.
Вже 17 травня міністр оборони Бен Воллес заявив, що Велика Британія може підтримати українських військових, надавши допомогу іншим країнам, які готові постачати винищувачі та іншу військову техніку в Україну.
- Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Варшава передала Україні майже всі свої винищувачі МІГ-29, але готова продовжити передачу літаків. Утім, це не стосується американських F-16.
- Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив кількість радянських винищувачів МіГ-29, які Україна отримала від Варшави.
- Бельгія готова навчати українських пілотів літати на винищувачах американського виробництва F-16.
- Нідерланди виділять 260 мільйонів євро на артилерійські боєприпаси 155 мм калібру для України. Йдеться про спільну закупівлю снарядів країнами ЄС, про яку європейці домовилися в березні цього року.
- За інформацією ЗМІ, головну роль у тому, аби переконати президента США Джо Байдена ухвалити рішення щодо винищувачів F-16 для України, зіграв державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен.