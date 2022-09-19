Про це Марк Рютте повідомив у Twitter.

Прем’єр-міністр привітав успіхи українських армійців під час контрнаступу.

“Ми вітаємо нещодавні військові успіхи України. Вони свідчать, що міжнародна військова підтримка працює. Ми домовилися, що продовжимо нашу підтримку, зокрема через нідерландсько-німецьку військову співпрацю щодо війни в Україні”, – зазначив Рютте.

Раніше у Німеччині заявили про намір спорядити Україні ще чотири додаткові самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000.

Окрім цього, члени правлячої коаліції Німеччини виступили за негайну підтримку українського контрнаступу постачанням важкої військової техніки.