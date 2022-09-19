Про це Марк Рютте повідомив у Twitter.
Прем’єр-міністр привітав успіхи українських армійців під час контрнаступу.
“Ми вітаємо нещодавні військові успіхи України. Вони свідчать, що міжнародна військова підтримка працює. Ми домовилися, що продовжимо нашу підтримку, зокрема через нідерландсько-німецьку військову співпрацю щодо війни в Україні”, – зазначив Рютте.
📞: Good to catch up with @Bundeskanzler Scholz. We welcome Ukraine’s recent military successes. They show that international military support is working. We agreed that we will continue our support, including via Dutch-German military cooperation regarding the war in Ukraine.
— Mark Rutte (@MinPres) September 19, 2022
Раніше у Німеччині заявили про намір спорядити Україні ще чотири додаткові самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000.
Окрім цього, члени правлячої коаліції Німеччини виступили за негайну підтримку українського контрнаступу постачанням важкої військової техніки.
- Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив, що Бундесвер планує надати Україні дві реактивні системи залпового вогню MARS II та 50 бронеавтомобілів Dingo ATF.
- Міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт заявила, що Німеччина має взяти на себе провідну роль в Європі та світі, зокрема у військових питаннях. За її словами, масштаби країни, її географічне положення, її економічна міць — роблять Німеччину провідною державою.