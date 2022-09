Про це Марк Рютте повідомив у Twitter.

Прем’єр-міністр привітав успіхи українських армійців під час контрнаступу.

📞: Good to catch up with @Bundeskanzler Scholz. We welcome Ukraine’s recent military successes. They show that international military support is working. We agreed that we will continue our support, including via Dutch-German military cooperation regarding the war in Ukraine.

— Mark Rutte (@MinPres) September 19, 2022