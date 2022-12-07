Канада та Нідерланди вирішили долучилися до позову України до Міжнародного суду ООН щодо геноциду з боку Російської Федерації.

Про це повідомила пресслужба міністерства глобальних справ Канади.

Сьогодні, 7 грудня, уряди Канади та Нідерландів подали спільну заяву про долучення до справи, яку подала Україна проти Росії до Міжнародного суду ООН.

“У цьому провадженні Україна прагне встановити, що Росія не має законних підстав вживати заходів проти неї, а також з метою запобігання та покарання будь-якого геноциду”, – наголосили в міністерстві.

А також зазначили, що Канада та Нідерланди користуються правом вступити в цю справу, щоб подати своє тлумачення відповідних положень конвенції про запобігання злочину геноциду, а також покарання за нього в суді.

У відомстві зауважили, що в інтересах міжнародної спільноти, щоб конвенція про геноцид не використовувалася неналежним чином, та щоб нею зловживали.

“Ми знову наголошуємо на важливості цих проваджень і ще раз закликаємо Росію негайно зупинити свою військову агресію в Україні, як постановив суд у своєму юридично обов’язковому розпорядженні про тимчасові заходи від 16 березня 2022 року” – наголосили у відомстві. Крім того, уряди Канади та Нідерландів нагадали, що невиконання Росією цього наказу “є черговим порушенням її міжнародних зобов’язань”.

“Канада та Нідерланди підтверджують свою відданість підзвітності та заснованому на правилах міжнародному порядку та підкреслюють життєво важливу роль суду в мирному врегулюванні суперечок як головного судового органу Організації Об’єднаних Націй”, – підсумували у міністерстві глобальних справ Канади.