Нідерланди поділяться з Україною досвідом у сфері діджиталізації культурної спадщини, а також сприятимуть у розробці та впровадженні технічних рішень для популяризації українського мистецтва у цифровій площині.

Джерело: Міністерство культури та інформаційної політики України.

Про це мовилося під час двосторонніх консультацій за участі заступниць міністра культури та інформаційної політики Анастасії Бондар, Катерини Чуєвої й Галини Григоренко та делегації Нідерландів на чолі з керівницею нідерландського Агентства культурної спадщини Сьюзен Ламмерс.

Заступниця очільника Мінкульту Анастасія Бондар зазначила, що Нідерланди поділяться з Україною своєю концепцією стратегії діджиталізації культурної спадщини. Також вона розповіла колегам про фундаментальне бачення стійкого нарощування потенціалу у цифровій сфері.

“Переконана, що ми не повинні обмежуватися відцифруванням культурних об’єктів для їх “ув’язнення” у цифрових сховищах. Евакуйовано – не значить недоступно. Доступність фондів повинна бути основним пріоритетом. У цьому ключі обговорили з колегами освітні воркшопи для створення та демонстрації відцифрованих колекцій”, – розповіла Анастасія Бондар.

Ще один напрямок співпраці, який сторони обговорили під час зустрічі – стрімінг артперформансів, в якому Нідерланди мають неабиякий досвід.

Інституції перформативного сектору Нідерландів створили й успішно використовують технічну інфраструктуру для онлайн-трансляції театральних виступів наживо.

Також сторони обговорили можливості використання такої ж платформи для України, аби збільшити можливість доступу до українського мистецтва для українців, зокрема тимчасово переміщених осіб за кордоном. Крім того, партнери готові надати експертизу в монетизації такого роду діяльності для закладів культури. Відтак сторони домовились обговорити це питання детальніше під час наступних зустрічей.

Зокрема для більш ефективної взаємодії сторони домовилися створити секторальні робочі групи й надалі рухатися предметніше по кожному окремому напрямку співпраці.