Після Польщі, Фінляндії та Португалії постачання танків зараз розглядають Нідерланди. 18 Leopard 2, взятих у лізинг у Німеччини, можуть викупити і передати їх Україні.

Про це заявив FAZ прем’єр-міністр Марк Рютте.

Нідерланди розглядають можливість надання Україні 18 сучасних основних бойових танків Leopard 2, які вони орендували у Німеччини.

Ми орендували їх, а це означає, що ми можемо купити їх, а це означає, що ми можемо пожертвувати їх, – наголосив Рютте.

Він зазначив, що відповідного рішення поки немає, а розглянути його реалізацію Нідерланди готові у складі ширшої коаліції – наприклад, із Фінляндією та Португалією.

Водночас він нагадав, що через кілька днів після нападу Росії на Україну уряд Німеччини дозволив Нідерландам постачити Києву реактивні гранатомети німецького виробництва. Берлін теж вирішив тоді здійснити таке постачання.

Наприкінці холодної війни Нідерланди мали понад 400 танків Leopard у конфігурації 2A4. Половину продали, половину модернізували. У 2011 році країна вирішила вивести з озброєння решту 73 основних бойових танків 2A6. Німеччина викупила тоді 20 танків. Після російської анексії Криму Гаага взяла в оренду ці машини та переобладнала дві з них для навчальних цілей. Лізингова угода передбачала, що танки належать Бундесверу, але можуть використовуватися для оборони Нідерландів, якщо станеться найгірше. Їх розгортає танковий батальйон 414, німецько-голландський підрозділ, що базується в Лохайде, Нижня Саксонія.

Зазначимо, що уряд Німеччини погодився надати Україні танки Leopard та дозволив реекспорт іншим країнам, які мають такі танки у своєму арсеналі. Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що країна продовжить збільшувати військову підтримку України.

Олаф Шольц наголосив, що рішення ухвалено в тісній координації із союзниками та партнерами. За його словами, головною метою є швидко зібрати для України два танкові батальйони Leopard.

Це рішення відповідає нашій відомій лінії на підтримку України в міру наших можливостей. Ми діємо в тісно скоординованій міжнародній манері, – сказав канцлер у Берліні.

Зокрема, із запасів Бундесверу планують передати 14 танків Leopard 2A6. Іншу частину танків нададуть інші країни.

Найближчим часом планують розпочати навчання українських військових. Окрім тренування, пакет також включатиме логістику, боєприпаси та обслуговування систем.

Довідка. Leopard – німецький танк, який вважається однією з найкращих бойових машин світу (це визнання він ділить з французьким танком Leclerc та американськими танками Abrams). Перші зразки танка надійшли на озброєння Бундесверу в 1979 році, проте з того часу танк зазнав значної кількості модернізацій, які дозволяють йому впевнено утримувати одне з перших місць у світі за ефективністю. Leopard вважається одним з найдорожчих танків світу. Він має високу надійність, живучість, відмінну вогневу міць.