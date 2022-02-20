Поки міністерство не оприлюднило інформацію стосовно того скільки співробітників посольства все ще залишаються в Києві. Частина переїхала до Львова після відкриття центру підтримки тиждень тому.

Про це повідомляє Twitter Міністерства закордонних справ (МЗС) Нідерландів.

“З міркувань безпеки сьогодні було прийнято рішення про тимчасове перенесення діяльності посольства в Києві до Львова”, – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що Нідерланди прийняли рішення після аналогічних дій Сполучених Штатів Америки (США), Великої Британії, Австралії та Канади. США наголошували, що перенесення офісів є лише безпековим заходом. При цьому підтримка України на тлі російської агресії не скасовується.

Проте переїзд посольств ініціюють не всі країни-партнери. Посол Естонії в Україні Каймо Кууск заявляв, що країна не евакуюватиме працівників посольства з Києва.