Про це повідомляє  Twitter Міністерства закордонних справ (МЗС) Нідерландів.

Поки міністерство не оприлюднило інформацію стосовно того скільки співробітників посольства все ще залишаються в Києві. Частина переїхала до Львова після відкриття центру підтримки тиждень тому.

“З міркувань безпеки сьогодні було прийнято рішення про тимчасове перенесення діяльності посольства в Києві до Львова”, – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що Нідерланди прийняли рішення після аналогічних дій Сполучених Штатів Америки (США), Великої Британії, Австралії та Канади. США наголошували, що перенесення офісів є лише безпековим заходом. При цьому підтримка України на тлі російської агресії не скасовується.

Проте переїзд посольств ініціюють не всі країни-партнери. Посол Естонії в Україні Каймо Кууск заявляв, що країна не евакуюватиме працівників посольства з Києва.