Про це повідомляє Twitter Міністерства закордонних справ (МЗС) Нідерландів.
Поки міністерство не оприлюднило інформацію стосовно того скільки співробітників посольства все ще залишаються в Києві. Частина переїхала до Львова після відкриття центру підтримки тиждень тому.
“З міркувань безпеки сьогодні було прийнято рішення про тимчасове перенесення діяльності посольства в Києві до Львова”, – йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що Нідерланди прийняли рішення після аналогічних дій Сполучених Штатів Америки (США), Великої Британії, Австралії та Канади. США наголошували, що перенесення офісів є лише безпековим заходом. При цьому підтримка України на тлі російської агресії не скасовується.
Проте переїзд посольств ініціюють не всі країни-партнери. Посол Естонії в Україні Каймо Кууск заявляв, що країна не евакуюватиме працівників посольства з Києва.
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