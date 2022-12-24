У 2023 році Нідерланди нададуть Україні фінансову підтримку у розмірі 2,5 мільярда євро.

Про це повідомив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у Twitter.

“Поки Росія продовжує війну проти України, Нідерланди надаватимуть допомогу Україні – військову, гуманітарну і дипломатичну. У 2023 році ми виділяємо на це 2,5 млрд євро. Україна може покладатися на Нідерланди. Щойно підтвердив це у розмові з президентом України Володимиром Зеленським”, – написав Марк Рютте.

📞: As long as Russia continues its war against Ukraine, NL will provide assistance to Ukraine. Military, humanitarian and diplomatic. We’re allocating €2.5 bn for this in 2023. Ukraine can rely on the Netherlands. We just confirmed this in our conversation with @ZelenskyyUa. pic.twitter.com/VdzMKCqkWR — Mark Rutte (@MinPres) December 23, 2022

Своєю чергою Володимир Зеленський подякував за надання Україні 2,5 млрд євро й написав у Twitter: “Провів важливу розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Подякував за рішення виділити 2,5 млрд євро на допомогу Україні в боротьбі з агресором. Цінуємо підтримку Нідерландів! Працюємо далі разом над зміцненням обороноздатності, енергетичної стійкості, відновленням критичної інфраструктури”.

Під час телефонної розмови Володимир Зеленський і Марк Рютте обмінялися думками щодо подальших кроків у реалізації української формули миру. Глава держави наголосив, що першим і ключовим практичним кроком на шляху її втілення стане проведення глобального саміту миру.

Крім того, сторони скоординували кроки на наступний рік для відсічі агресору та досягнення перемоги України. Володимир Зеленський відзначив надзвичайну важливість подальшої допомоги з боку партнерів для стабілізації роботи української енергосистеми та проходження зимового періоду.

Нагадаємо, що 20 грудня Україна отримала від Нідерландів 200 мільйонів євро кредитних коштів через механізм адміністративного рахунку Міжнародного валютного фонду.

Кредит надано на пільгових умовах, зокрема на суму кредиту нараховуються проценти за річною процентною ставкою, що дорівнює базовій процентній ставці МВФ (IMF basic rate of charge, зафіксована на рівні 3,641% річних).

Кредитні кошти призначено для здійснення фінансування видатків загального фонду державного бюджету.