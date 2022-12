Про це повідомив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у Twitter.

“Поки Росія продовжує війну проти України, Нідерланди надаватимуть допомогу Україні – військову, гуманітарну і дипломатичну. У 2023 році ми виділяємо на це 2,5 млрд євро. Україна може покладатися на Нідерланди. Щойно підтвердив це у розмові з президентом України Володимиром Зеленським”, – написав Марк Рютте.

📞: As long as Russia continues its war against Ukraine, NL will provide assistance to Ukraine. Military, humanitarian and diplomatic. We’re allocating €2.5 bn for this in 2023. Ukraine can rely on the Netherlands. We just confirmed this in our conversation with @ZelenskyyUa. pic.twitter.com/VdzMKCqkWR

— Mark Rutte (@MinPres) December 23, 2022