Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Нідерландів.
Як зазначається, група судово-медичних експертів складається із 60 осіб, серед яких дев’ять чеських експертів.
“До складу групи входять експерти військової поліції Нідерландів та інших підрозділів Міністерства оборони. Обов’язки фахівців полягають у розслідуванні та збереженні доказів злочинів Росії проти українців. Це робиться під контролем Міжнародного кримінального суду”, – йдеться у заяві.
Група криміналістів на доручення Міжнародного суду збиратиме докази для подальшого розслідування злочинів РФ у МКС.
Довідка. 17 березня досудова палата Міжнародного кримінального суду у Гаазі, юрисдикцію якого Москва не визнає, видала ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна у зв’язку з депортацією українських дітей до Росії під час повномасштабної війни проти України. Ще один ордер на арешт видано стосовно уповноваженої з прав дитини при президентові Росії Марії Львової-Бєлової за тим самим звинуваченням.
20 березня представник уряду Німеччини Вольфганг Бюхнер заявив, що відповідальні за воєнні злочини мають постати перед судом. Так він прокоментував видачу Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна.
Держсекретар США Ентоні Блінкен у середу, 22 березня, закликав усі країни-члени Міжнародного кримінального суду заарештувати президента Росії Володимира Путіна за незаконне викрадення українських дітей.
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- Генпрокурор США Меррік Гарленд провів зустріч зі своїм колегою з України Андрієм Костіним, під час якої повідомив, що американський уряд призначив прокурора, який буде розслідувати злочини Росії проти українців.
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