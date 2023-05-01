На доручення Міжнародного кримінального суду (МКС) до України прибуде група криміналістів з Нідерландів для розслідування військових злочинів Росії.

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Нідерландів.

Як зазначається, група судово-медичних експертів складається із 60 осіб, серед яких дев’ять чеських експертів.

“До складу групи входять експерти військової поліції Нідерландів та інших підрозділів Міністерства оборони. Обов’язки фахівців полягають у розслідуванні та збереженні доказів злочинів Росії проти українців. Це робиться під контролем Міжнародного кримінального суду”, – йдеться у заяві.

Група криміналістів на доручення Міжнародного суду збиратиме докази для подальшого розслідування злочинів РФ у МКС.

Довідка. 17 березня досудова палата Міжнародного кримінального суду у Гаазі, юрисдикцію якого Москва не визнає, видала ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна у зв’язку з депортацією українських дітей до Росії під час повномасштабної війни проти України. Ще один ордер на арешт видано стосовно уповноваженої з прав дитини при президентові Росії Марії Львової-Бєлової за тим самим звинуваченням.

20 березня представник уряду Німеччини Вольфганг Бюхнер заявив, що відповідальні за воєнні злочини мають постати перед судом. Так він прокоментував видачу Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна.

Держсекретар США Ентоні Блінкен у середу, 22 березня, закликав усі країни-члени Міжнародного кримінального суду заарештувати президента Росії Володимира Путіна за незаконне викрадення українських дітей.