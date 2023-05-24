Нідерланди виділять 260 мільйонів євро на артилерійські боєприпаси 155 мм калібру для України. Йдеться про спільну закупівлю снарядів країнами ЄС, про яку європейці домовилися в березні цього року.

Джерело: міністерство оборони Нідерландів.

20 березня 2023 року ЄС погодив план про постачання в Україну боєприпасів на суму 2 мільярди євро. У його межах ЗСУ мають отримати мільйон 155-міліметрових артилерійських снарядів протягом наступних 12 місяців.

Також міністри оборони обговорили пропозицію єврокомісара Тьєррі Бретона, що передбачає виділення 500 млн євро з бюджету ЄС на збільшення потужностей оборонної промисловості. Відповідні заходи потрібна задля військової підтримки України та поновлення запасів країн-членів ЄС.

У міністерстві оборони Нідерландів зауважили, що держава активно працює над підготовкою українських військових, яка відбувається завдяки навчальній місії ЄС. Наразі підготовлено вже 15,2 тисячі бійців.