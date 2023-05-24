Джерело: міністерство оборони Нідерландів.
20 березня 2023 року ЄС погодив план про постачання в Україну боєприпасів на суму 2 мільярди євро. У його межах ЗСУ мають отримати мільйон 155-міліметрових артилерійських снарядів протягом наступних 12 місяців.
Також міністри оборони обговорили пропозицію єврокомісара Тьєррі Бретона, що передбачає виділення 500 млн євро з бюджету ЄС на збільшення потужностей оборонної промисловості. Відповідні заходи потрібна задля військової підтримки України та поновлення запасів країн-членів ЄС.
У міністерстві оборони Нідерландів зауважили, що держава активно працює над підготовкою українських військових, яка відбувається завдяки навчальній місії ЄС. Наразі підготовлено вже 15,2 тисячі бійців.
- 23 травня Верховний представник ЄС Жозеп Боррель повідомив, що країни Євросоюзу вже надали Україні 220 тисяч артилерійських снарядів та 1300 ракет.
- Німеччина передала Україні черговий пакет озброєння, серед якого зокрема система ППО TRML-4D, вантажівки Zetros та розвідувальні безпілотники Vector. Планується постачання шести ЗРК IRIS-T SLM, більше сотні танків Leopard та 18 установок Gepard.