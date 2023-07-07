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Нідерланди визнали Голодомор геноцидом українського народу

Палата представників Нідерландів визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

П’ятниця, 7 липня 2023, 10:27
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Джерело: Володимир Зеленський у Twitter.

“Вітаю визнання Палатою представників Нідерландів Голодомору геноцидом. Називати речі своїми іменами – це ключова передумова справедливості та недопущення повторення таких страшних злочинів”, – написав Зеленський.

А також подякував Нідерландам за сильну та комплексну підтримку України у боротьбі за її майбутнє та за майбутнє всього вільного світу.

Відтак нині вже понад 30 країн та міжнародних організацій визнали радянський Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Зокрема, 20 червня парламент Словаччини визнав Голодомор 1932—1933 років геноцидом українського народу.

На засіданні 15 червня уряд Хорватії підтримав ініціативу парламенту про визнання Голодомору 1932—1933 років геноцидом українського народу.

13 червня Палата депутатів Люксембургу визнала Голодомор 1932—1933 років геноцидом українського народу.

25 травня Нижня палата парламенту Великої Британії – Палата громад, одностайно визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

23 травня Словенія визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Парламент країни ухвалив відповідну декларацію.

28 березня парламент Франції проголосував за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

23 березня парламент Ісландії визнав Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Тоді як 10 березня у Палаті представників Бельгії визнали Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

1 лютого 2023 року парламент Болгарії ухвалив рішення визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Пропозицію підтримала більшість депутатів парламенту.

15 грудня 2022 року Європейський парламент більшістю голосів підтримав резолюцію щодо визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

У листопаді 2022 року німецький Бундестаг визнав Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу.

Теги: визнання Голодомору геноцидом, геноцид українського народу, голодомор 1932-1933 років, Голодомор в Україні, Нідерланди, підтримка України, покарання, справедливість

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