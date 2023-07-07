Нідерланди визнали Голодомор геноцидом українського народу

Джерело: Володимир Зеленський у Twitter.

“Вітаю визнання Палатою представників Нідерландів Голодомору геноцидом. Називати речі своїми іменами – це ключова передумова справедливості та недопущення повторення таких страшних злочинів”, – написав Зеленський.

А також подякував Нідерландам за сильну та комплексну підтримку України у боротьбі за її майбутнє та за майбутнє всього вільного світу.

Відтак нині вже понад 30 країн та міжнародних організацій визнали радянський Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Зокрема, 20 червня парламент Словаччини визнав Голодомор 1932—1933 років геноцидом українського народу.

На засіданні 15 червня уряд Хорватії підтримав ініціативу парламенту про визнання Голодомору 1932—1933 років геноцидом українського народу.

13 червня Палата депутатів Люксембургу визнала Голодомор 1932—1933 років геноцидом українського народу.

25 травня Нижня палата парламенту Великої Британії – Палата громад, одностайно визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.