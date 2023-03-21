Про це повідомило NL Times.
За словами держсекретарки МВС Нідерландів Олександри ван Хаффелен, чиновників негайно почнуть казати про відому встановлення програми на свій телефон. Попередньо до переліку схвалених програм не входитимуть чутливі до шпигунства додатки, а TikTok підпадає під цю категорію.
“У Нідерландах 140 тисяч чиновників та державних службовців. Представниця МВС не змогла сказати, скільки з них використовують TikTok на державних телефонах”, — йдеться у матеріалі.
Низка західних країн вже висловила стурбованість через TikTok, який належить китайській компанії Bytedance. Існують ризики, що компанія ділиться даними TikTok з урядом Китаю.
Розвідувальна служба нещодавно повідомила уряду, що програми, керовані країнами з наступальною кіберпрограмою, спрямованою проти інтересів Нідерландів мають підвищений ризик шпигунства.
- Сполучені Штати змушують китайських власників застосунку TikTok вийти з компанії з міркувань загрози національній безпеці. Якщо ті не погодяться, його можуть заборонити у США. Заборони на застосунок вже діють у низці країн світу. У США ведуть розслідування щодо ByteDance, що володіє низкою сервісі, зокрема застосунком TikTok.
- 14 березня міністр з питань безпеки Великої Британії Том Тугендхат заявив, що звернувся до Національного центру кібербезпеки з проханням переглянути загрози, створені TikTok, на тлі закликів накласти заборону на додаток.
- У лютому у Канаді урядовцям заборонили використовувати TikTok на робочих смартфонах. Згодом Європейський парламент заборонив використовувати TikTok на службових пристроях.Європейська комісія прийняла рішення заборонити своїм співробітникам використовувати соціальну мережу TikTok
- Також Рада національної безпеки Бельгії заборонила використання китайського застосунку TikTok на робочих телефонах державних службовців.
- В Європі навряд чи вирішать заборонити TikTok, який належить Китаю. У компанії вважають, що ЄС для блокування будь-якої програми необхідно мати дуже серйозну правову базу.