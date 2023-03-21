Уряд Нідерландів заборонить чиновникам завантажувати TikTok на урядові телефони. Держслужби планують налаштувати телефони так, аби дозволяти встановлення лише попередньо схвалених додатків.

Про це повідомило NL Times.

За словами держсекретарки МВС Нідерландів Олександри ван Хаффелен, чиновників негайно почнуть казати про відому встановлення програми на свій телефон. Попередньо до переліку схвалених програм не входитимуть чутливі до шпигунства додатки, а TikTok підпадає під цю категорію.

“У Нідерландах 140 тисяч чиновників та державних службовців. Представниця МВС не змогла сказати, скільки з них використовують TikTok на державних телефонах”, — йдеться у матеріалі.

Низка західних країн вже висловила стурбованість через TikTok, який належить китайській компанії Bytedance. Існують ризики, що компанія ділиться даними TikTok з урядом Китаю.

Розвідувальна служба нещодавно повідомила уряду, що програми, керовані країнами з наступальною кіберпрограмою, спрямованою проти інтересів Нідерландів мають підвищений ризик шпигунства.