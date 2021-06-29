Нідерланди заявили про «агресивні дії» РФ щодо їхнього фрегата поблизу Криму

23 червня, російські військові заявили, що відкрили вогонь по курсу британського есмінця Defender поблизу мису Фіолент (анексований Крим).

У російському міноборони заявляють, що британський есмінець начебто зайшов у територіальні води РФ. Його “попередили про застосування зброї у разі порушення державного кордону Російської Федерації”, але екіпаж начебто не зреагував.

За попередніми даними, о 12:06 і 12:08 прикордонний сторожовий корабель відкрив попереджувальний вогонь. О 12:19 літак Су-24М виконав попереджувальне бомбометання, випустивши 4 осколково-фугасних авіаційних бомби ОФАБ-250 по курсу руху есмінця.