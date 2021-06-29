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Нідерланди заявили про «агресивні дії» РФ щодо їхнього фрегата поблизу Криму

Міністерство оборони Нідерландів заявило, що російські винищувачі "створювали небезпечні ситуації" біля фрегата HNLMS Evertsen у Чорному морі.

Вівторок, 29 червня 2021, 18:59

Про це йдеться у заяві міністерства оборони країни.

Зокрема, капітан судна Джордж Пастур заявив, що для “агресивних дій РФ не було жодних причин”. За його словами, росіяни виконували небезпечні маневри поблизу нідерландського корабля впродовж кількох годин.

Водночас очільниця міноборони країни Анк Бійлевельд-Схоутен назвала такі дії Росії поблизу окупованого Криму “безвідповідальними”.

“Evertsen має повне право там іти. Немає жодних виправдань для таких агресивних дій, що також без потреби збільшують ризик нещасних випадків. Нідерланди звернуться до Росії щодо цього”, – сказала міністерка.

Нідерландська сторона наголошує, що Росія таким чином порушила право на вільне користування морем.

Фрегат Evertsen є частиною британської ударної групи. Він здійснює патрулювання у Чорному морі спільно з британським HMS Defender, який нещодавно також став об’єктом російської агресії.

23 червня, російські військові заявили, що відкрили вогонь по курсу британського есмінця Defender поблизу мису Фіолент (анексований Крим).

У російському міноборони заявляють, що британський есмінець начебто зайшов у територіальні води РФ. Його “попередили про застосування зброї у разі порушення державного кордону Російської Федерації”, але екіпаж начебто не зреагував.

За попередніми даними, о 12:06 і 12:08 прикордонний сторожовий корабель відкрив попереджувальний вогонь. О 12:19 літак Су-24М виконав попереджувальне бомбометання, випустивши 4 осколково-фугасних авіаційних бомби ОФАБ-250 по курсу руху есмінця.

  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на інцидент з британським есмінцем поблизу анексованого Криму. Зокрема, міністр зазначив, що інцидент з обстрілом британського корабля – це наочний приклад української позиції.
  • Міністерство оборони Великої Британії заявило, що російські військові не відкривали попереджувальний вогонь по курсу британського есмінцю поблизу анексованого Криму.
  • Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що есмінець HMS Defender рухався міжнародно визнаним коридором. Росіяни за ним стежили.
  • Кореспондент BBC News Джонатан Біл був на британському есмінці Defender під час інциденту з російськими військовими, які заявили про обстріл через нібито “вторгнення у територіальні води РФ”. Він опублікував відео.
Теги: Росія, анексія Криму, Нідерланди, Росія, фрегат, Чорне море

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