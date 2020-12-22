Про це повідомив заступник міністра цивільного захисту Греції Нікос Хардаліас, інформує Ekathimerini.
За його словами, церквам буде дозволено відкриватися для парафіянин лише на Різдво, Новий рік і Богоявлення 6 січня. При цьому у храмі може одночасно знаходитися обмежена кількість людей залежно від розміру церкви.
У невеликих церквах одночасно зможуть перебувати не більше 25 осіб, а у великих соборах – 50. При цьому обов’язково носити маски.
Комендантська година у Греції продовжує діяти з 21 години вечора до 5 ранку.
Поліція проводитиме посилені перевірки, щоб забезпечити дотримання цих заходів у святковий період.
- Уряд Греції продовжив локдаун в країні до 7 січня, щоб обмежити поширення коронавірусу COVID-19. Так, в силі залишається комендантська година в нічний час і заборона на виїзд за межі своїх префектур.