У вівторок, 22 грудня, грецька цільова група з питань запобігання коронавірусу заборонила традиційне колядування в різдвяний сезон.

Про це повідомив заступник міністра цивільного захисту Греції Нікос Хардаліас, інформує Ekathimerini.

За його словами, церквам буде дозволено відкриватися для парафіянин лише на Різдво, Новий рік і Богоявлення 6 січня. При цьому у храмі може одночасно знаходитися обмежена кількість людей залежно від розміру церкви.

У невеликих церквах одночасно зможуть перебувати не більше 25 осіб, а у великих соборах – 50. При цьому обов’язково носити маски.

Комендантська година у Греції продовжує діяти з 21 години вечора до 5 ранку.

Поліція проводитиме посилені перевірки, щоб забезпечити дотримання цих заходів у святковий період.