Міністерка закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс відкинула будь-які поступки з боку Європейського Союзу та НАТО під загрозою застосування військової сили Росією.

Про це міністерка повідомила в інтерв’ю інформаційному агентству Японії Koyodo.

Глава МЗС Естонії зауважила, що Європа стикається з найбільшою кризою з часів Другої світової війни на тлі кипіння напруги через можливий напад РФ на Україну.

“Я абсолютно впевнена, що ми не повинні робити жодних поступок з точки зору архітектури європейської безпеки”, – наголосила Лійметс.

За її словами, держави-члени ЄС та НАТО, зокрема й Естонія, добре підготовлені до можливого сценарію нападу.

Ева-Марія Лійметс також вважає, що заплановані на випадок російського вторгнення до України санкції є досить серйозними, щоб стримувати агресію Кремля, і запевняє, що у РФ “знають про наслідки”.

Окрім цього, вона наголосила, що Європа була готова у військовому та економічному плані мати справу з Росією вже після анексії нею Криму від України у 2014 році.

Водночас міністерка висловила сподівання на деескалацію за допомогою дипломатичних зусиль.