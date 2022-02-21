Про це міністерка повідомила в інтерв’ю інформаційному агентству Японії Koyodo.
Глава МЗС Естонії зауважила, що Європа стикається з найбільшою кризою з часів Другої світової війни на тлі кипіння напруги через можливий напад РФ на Україну.
“Я абсолютно впевнена, що ми не повинні робити жодних поступок з точки зору архітектури європейської безпеки”, – наголосила Лійметс.
За її словами, держави-члени ЄС та НАТО, зокрема й Естонія, добре підготовлені до можливого сценарію нападу.
Ева-Марія Лійметс також вважає, що заплановані на випадок російського вторгнення до України санкції є досить серйозними, щоб стримувати агресію Кремля, і запевняє, що у РФ “знають про наслідки”.
Окрім цього, вона наголосила, що Європа була готова у військовому та економічному плані мати справу з Росією вже після анексії нею Криму від України у 2014 році.
Водночас міністерка висловила сподівання на деескалацію за допомогою дипломатичних зусиль.
- Нагадаємо, уряд Естонії обговорив порядок дій та готовність країни до наслідків у разі нового нападу Росії на Україну та склав карту готовності у сфері державної оборони.
- Раніше у Міноборони Естонії заявили, що влада Росії не бажає жити в мирі й реально загрожує безпеці Європи.
- Також стало відомо, що очільниця міністерства закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс вважає, що вторгнення Росії в Україну може стати не останнім зазіханням президента РФ Володимира Путіна на чужі території. Вона додала, що під загрозою перебувають країни Балтії та західні Балкани. Трасс нагадала, як очільник Кремля публічно розповідав про своє бажання відродити велику Росію, щоб повернутись до часів, коли Москва контролювала велику частину Східної Європи.
- Своєю чергою, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що дії Кремля свідчать про планування “найбільшої війни в Європі з 1945 року”. Британський політик закликав до розуміння, що війна може бути “кривавою і затяжною” для обох сторін.