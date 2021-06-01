«Ніяких змін не буде»: Німеччина відхилила запит Зеленського щодо постачання летальної зброї

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.
Зокрема, Маас прокоментував запит Зеленського щодо постачання летальної зброї перед відеоконференцією зі своїми колегами з НАТО.
“Я переконаний, що конфлікт (на сході України, – ред.) може бути вирішений тільки політичними засобами… Це залишиться орієнтиром нашої взаємодії з Україною, і ніяких змін не буде: постачання зброї не допоможе”, – заявив Маас.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю про те, що розраховує на зброю та іншу допомогу від Німеччини.
На запитання, на яку ще військову допомогу від Берліна очікує Київ, Володимир Зеленський відповів:
“Є штурмові гвинтівки, радіотехніка, військова техніка – багато всього. Німеччина потужна в цьому напрямку. Німеччина – також одна з передових країн в автомобілебудуванні”.
- На початку травня повідомлялося, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорить “список” військової допомоги США із держсекретарем Ентоні Блінкеном під час його візиту до Києва.