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«Ніяких змін не буде»: Німеччина відхилила запит Зеленського щодо постачання летальної зброї

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас відповів на запит президента України Володимира Зеленського щодо можливості постачання летальної зброї. Представник МЗС країни переконаний, що ситуацію на Донбасі необхідно вирішувати політичним шляхом.

Вівторок, 1 червня 2021, 15:51

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Зокрема, Маас прокоментував запит Зеленського щодо постачання летальної зброї перед відеоконференцією зі своїми колегами з НАТО.

“Я переконаний, що конфлікт (на сході України, – ред.) може бути вирішений тільки політичними засобами… Це залишиться орієнтиром нашої взаємодії з Україною, і ніяких змін не буде: постачання зброї не допоможе”, – заявив Маас.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю про те, що розраховує на зброю та іншу допомогу від Німеччини. 

На запитання, на яку ще військову допомогу від Берліна очікує Київ, Володимир Зеленський відповів: 

“Є штурмові гвинтівки, радіотехніка, військова техніка – багато всього. Німеччина потужна в цьому напрямку. Німеччина – також одна з передових країн в автомобілебудуванні”.

Теги: Володимир Зеленський, летальна зброя, Німеччина, Україна, Хайко Маас

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