Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
“Побачив новини про VIP-палати. Уряд не видавав жодних вказівок про облаштування особливих палат для високопосадовців”, – зазначив Шмигаль.
Він також заявив, що звернувся до представників місцевої влади, аби на місцях перевірили інформацію про окремі палати і прозвітували.
“Моя позиція: ніяких VIP-палат для чиновників бути не може! Палати з місцями, обладнаними для охорони, мають бути лише для осіб, які прибувають із закладів пенітенціарної системи”, — наголосив прем’єр.
- Раніше повідомлялося, що Департамент охорони здоров’я Київської міської держадміністрації розіслав столичним лікарням наказ про підготовку особливих умов лікування для VIP-пацієнтів. Інформацію про це оприлюднив журналістський проект Bihus.Info, посилаючись на текст відповідного указу.
- Мер Києва Віталій Кличко заявив, що президент Володимир Зеленський обіцяв йому скасувати розпорядження про особливі умови лікування перших осіб держави на тлі спалаху коронавірусу.