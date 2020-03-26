Прем’єр-міністр Денис Шмигаль стверджує, що Кабінет міністрів не давав жодних вказівок щодо облаштування VIP-палат для високопосадовців.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

“Побачив новини про VIP-палати. Уряд не видавав жодних вказівок про облаштування особливих палат для високопосадовців”, – зазначив Шмигаль.

Він також заявив, що звернувся до представників місцевої влади, аби на місцях перевірили інформацію про окремі палати і прозвітували.

“Моя позиція: ніяких VIP-палат для чиновників бути не може! Палати з місцями, обладнаними для охорони, мають бути лише для осіб, які прибувають із закладів пенітенціарної системи”, — наголосив прем’єр.

Раніше повідомлялося, що Департамент охорони здоров’я Київської міської держадміністрації розіслав столичним лікарням наказ про підготовку особливих умов лікування для VIP-пацієнтів. Інформацію про це оприлюднив журналістський проект Bihus.Info, посилаючись на текст відповідного указу.