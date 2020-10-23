Про це заявив віцепрем’єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков на Спеціальному київському безпековому форумі.
Він зазначив, що потреби окупованого Криму з точки зору забезпечення водою населення можуть надаватися власними силами півострова.
“Ніякого постачання води в Крим з боку України, до повної деокупації, не буде. Жодних переговорів на цю тему ми не ведемо ні офіційно, ні неофіційно, ніяк”, – наголосив Резніков.
Він уточнив, що відповідальність за всі гуманітарні потреби Криму несе держава-окупант Росія.
“Тому питання і розповіді з боку РФ про те, що щось там не вирішується, і це повинна вирішувати українська сторона, є нікчемними. На сьогодні вони несуть відповідальність за забезпечення будь-якої гуманітарної потреби, в тому числі водопостачання”, – розповів віцепрем’єр.
Резніков також пояснив, що обсяги споживання води в Криму збільшилися через мілітаризацію Росією півострова, збільшення витрат на військові потреби, в також “завезення додаткового населення з материкової Росії”.
(На відео – з 5 год. 50 хв.)
- Раніше перший президент України, голова української делегації в Тристоронній контактній групі на переговорах по Донбасу Леонід Кравчук допустив можливість подачі води для жителів незаконно анексованого Криму у разі “гуманітарної катастрофи”.
- Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошував, що в незаконно анексованому Росією Криму немає гуманітарної кризи з водою.
- Секретар РНБО Олексій Данілов також заявляв, що жителі в окупованому Росією Криму забезпечені питною водою, а проблеми відчуває промисловість окупантів.