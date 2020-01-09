Про це розповів сьогодні на брифінгу виконавчий директор НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко.
“Завершилася дія попереднього контракту, згідно з яким були передбачені прямі поставки. Жодних нових контрактів, жодних нових домовленостей, і навіть ніякого процесу щодо нових домовленостей немає. З боку “Нафтогазу” жодної розмови про прямі поставки немає“, – наголосив Вітренко.
Водночас, за його словами, учасники ринку можуть купувати газ безпосередньо у “Газпрому”.
“З іншого боку зазначу, що в принципі зараз немає і законодавчих обмежень для того, щоб користувачі системи прийшли до оператора і забронювали потужності на вхід в Україну з боку РФ і почали таким чином отримувати прямі поставки газу з РФ”, – пояснив Вітренко.
Відповідну інформацію підтвердив і глава компанії “Оператор газотранспортної системи України” Сергій Макогон. За його словами, поки що ніхто не бронював прямі поставки газу з РФ.
“У нас зараз офіційно заброньовані потужності для “Нафтогазу” для виконання транзитних зобов’язань перед “Газпромом”. Жодних інших бронювань у нас немає. Більш того, до нас ніхто з такими ідеями не звертався… У нас як оператора немає ніяких законодавчих підстав відмовляти компаніям в бронюванні потужностей”, – заявив Макогон.
(На відео – з 26:25)
- 20 грудня в Мінську Україна і Росія досягли остаточної домовленості щодо транзиту російського газу. Був підписаний міжурядовий протокол, який передбачає пакетну угоду з виплатою “Газпромом” “Нафтогазу” $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу, відмову сторін від існуючих позовів, включаючи врегулювання штрафу Антимонопольного комітету України, і підписання транзитної угоди на п’ять років (2020 рік – 65 млрд куб. м, 2021-2024 рр. – по 40 млрд куб. м) з можливістю його продовження на 10 років.
- 1 січня у компанії “Оператор газотранспортної системи України” заявили, що транзит газу з Росії до Європи по новому контракту стартував.
- Згодом стало відомо, що Україна вже отримала оплату за транзит російського газу, незважаючи на те, що його обсяги тимчасово знизилися.