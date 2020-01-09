Україна наразі не веде жодних переговорів про відновлення прямих поставок газу з Росії.

Про це розповів сьогодні на брифінгу виконавчий директор НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко.

“Завершилася дія попереднього контракту, згідно з яким були передбачені прямі поставки. Жодних нових контрактів, жодних нових домовленостей, і навіть ніякого процесу щодо нових домовленостей немає. З боку “Нафтогазу” жодної розмови про прямі поставки немає“, – наголосив Вітренко.

Водночас, за його словами, учасники ринку можуть купувати газ безпосередньо у “Газпрому”.

“З іншого боку зазначу, що в принципі зараз немає і законодавчих обмежень для того, щоб користувачі системи прийшли до оператора і забронювали потужності на вхід в Україну з боку РФ і почали таким чином отримувати прямі поставки газу з РФ”, – пояснив Вітренко.

Відповідну інформацію підтвердив і глава компанії “Оператор газотранспортної системи України” Сергій Макогон. За його словами, поки що ніхто не бронював прямі поставки газу з РФ.

“У нас зараз офіційно заброньовані потужності для “Нафтогазу” для виконання транзитних зобов’язань перед “Газпромом”. Жодних інших бронювань у нас немає. Більш того, до нас ніхто з такими ідеями не звертався… У нас як оператора немає ніяких законодавчих підстав відмовляти компаніям в бронюванні потужностей”, – заявив Макогон.

(На відео – з 26:25)