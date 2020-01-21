Голова української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Єлизавета Ясько заявила, що жодного співробітництва з делегацією країни-агресора не буде.

Про це вона заявила в інтерв’ю виданню “Новое время”.

“Ми продовжуємо говорити про те, що Росія незаконно окупувала Крим і почала війну на сході України. Ми також нагадаємо, що її жертвами свого часу були Грузія і Молдова. Плануємо проводити ряд заходів, пов’язаних з Кримом, де буде наголошено на важливості деокупації. Ми дуже хочемо, щоб наша майданчик в ПАРЄ допомагав Україні в переговорах в “нормандському форматі”. Це означає, що наша делегація буде активно співпрацювати з Францією і Німеччиною”, – сказала Ясько.

В той же час голова делегації також підкреслила, що з делегацією Росії не планується ніякої співпраці.

За словами Ясько, розмовляти з Росією слід тільки в рамках міжнародного права.

“Якщо в дебатах Росія говорить про неправильні і фейкові наративи, звичайно, ми повинні відповідати, вступати в діалог, доносити свою позицію. Але це не означає, що ми повинні дружити з ними і забувати, хто агресор. Правда і міжнародне право на нашому боці , – сказала вона.



Найближча сесія ПАРЄ запланована на 27-31 січня в Страсбурзі (Франція).