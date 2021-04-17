Сьогодні кросівки Air Jordan 1 від Nike вважаються одними з найпопулярніших у світі. Однак цієї колекції, яка стала брендом, могло б і не бути.

#Букви розповідають історію успіху культової моделі від Nike.

Випадкова угода, що заснувала бренд

У 1984 році бренд Nike вирішив чи не першим на ринку піти на співпрацю з відомим спортсменом. Тому компанія звернулася із пропозицією до відомого баскетболіста Майкла Джордана. У той час угода між брендом та спортсменом здавалася чимось фантастичним та новаторським.

Водночас сам Джордан не був у захваті від пропозиції Nike. Він грав у кросівках Adidas та Converse. Очевидно, він чекав на подібну пропозицію саме від цих брендів. Вирішальну роль у цій ситуації зіграв агент Джордана Девід Фальк, який вмовив його на цю колаборацію. Ймовірно, ним керувала жага збагачення, але тоді ні Джордан, ні Nike ще не підозрювали, що ці кросівки стануть світовою легендою.

Дебют Air Jordan I відбувся через, але не обійшлося без проблем. Культова чорно-червона пара кросівок порушувала регламент НБА. За правилами ліги 51% поверхні взуття повинен був бути чорного або білого кольору.

Але Nike не збирався відмовлятися від своєї стратегії, тому бренд платив 5000 доларів за кожен вихід баскетболіста в кросівках Air Jordan I. Зухвалість та порушення правил Nike у поєднанні із неймовірною грою Джордана принесли глобальний успіх.

Пізніше цю культову пару кросівок продали на аукціоні за 560 тисяч доларів.

Попит на кросівки Air Jordan I перевищував пропозицію не тільки у США, а й в інших країнах. Взуття почали купувати не лише прихильники баскетболу, але й люди, далекі від спорту.

Відтоді співпрацю Джордана з Nike перестали вважати колаборацією. Nike Air Jordan став самостійним брендом.

Найвідоміші колаборації

Джордан був для Nike умовною “куркою, що несе золоті яйця”. Нові моделі культових кросівок з’являлися одна за одною, як і досягнення баскетболіста. Проте все змінилося у 1993 році, коли помер батько Джордана. Спортсмен заявив про завершення кар’єри та почав грати у бейсбол.

Це рішення значно вплинуло на успіх лінійки Jordan 1. Nike спробувала повторити успіх, створивши бутси для бейсболу, але цей проєкт виявився не надто успішним. Проте компанія мріяла про камбек.

Але у 1995 році Джордан повертається у баскетбол. Тоді почався новий період розквіту серії Jordan 1.

Після цього Nike випускав кросівки цієї серії у колаборації з відомими брендами та знаменитостями. Наприклад, бренд створив Jordan 1 спільно з брендом Леві Levi Strauss & Co.

Не секрет, що Джордан Бренд опікується дитячою лікарнею Дорнбехер. Тому спортсмен разом з брендом створив кросівки, дизайн яких повністю придумав маленький пацієнт.

Культовою стала модель, створена для світових шанувальників хіп-хопу. Вона стала першою, у якій з’явився ремінець на щиколотці.

Світовими легендами стали кросівки, у колаборації з Lance Mountain. Їх створили у двох кольорових варіаціях.

Коли на полицях магазинів з’явилися Jordan 1 у колаборації Hiro Jujiwara зупинився сам час. Згодом ці кросівки відіграли значну роль у виробництві спортивного взуття.

Колаборація з Off-White стала для Nike неймовірним успіхом. Ці кросівки стали одними з п’яти найбільш обговорюваних в історії взуття.

Пізніше з’явилося багато підробок та клонів цієї моделі.

Якщо ви полюбляєте ексклюзив, то ця пара у колаборації з Off-Whites саме для вас. Ці кросівки охрестили найрідкіснішою парою взуття.

Бренд створює Air Jordan 1 й для жінок. Колаборація з Vogue це чудово демонструє.

Футбольні фани відразу впізнають цю модель Air Jordan 1. Вона створена у колаборації з культовим клубом ПСЖ.

Кожен відчуває приємні мурахи, коли бачить цю неймовірну колаборацію з Тревісом Скоттом – Air Jordan 1 High. Ця співпраця стала однією з найуспішніших для бренду.

Новинка від Nike – Air Jordan 1 Hyper Royal

Навесні 2021 року бренд Jordan додав новий колір у свій каталог Jordan 1, випустивши Air Jordan 1 Hyper Royal.

Матеріали, з яких виконана модель Hyper Royal, та їхні кольори створюють враження вінтажності моделі. Той самий прийом було використано в релізі

Верх Air Jordan 1 Hyper Royal виконаний з білої шкіри з накладками з пошарпаної замші, а логотип і вставки навколо щиколотки — з матеріалу світлого сірого кольору. Бічну частину прикрашає класичний білий логотип Wings. На язичку — ткана етикетка Nike Air на язичку. Підошва двоколірна: білий поєднується з сірим.

Детальніше вивчити, як виглядає оновлена модель, можна в чисельних відеооглядах:

ЗМІ, аналізуючи ринкові дані, вже заявляють, що цей випуск Jordan 1 “стане одним з найбільш пам’ятних випусків року” або ж “увійде в трійцю найкращих кросівок 2021 року”.

Зокрема, зазначають, що Hyper Royal може обійти за популярністю попередню новинку — University Blue.

Де купити Air Jordan 1 в Україні

Очевидно, найкращим способом безпечно купити Air Jordan 1 є офіційний сайт Nike. Однак через надмірну популярність цієї моделі придбати її через сайт бренду практично неможливо.

Мода на спортивне взуття створила професію баєра – людини, яка викуповує популярні моделі та продає їх. Ба більше, з часом ці баєри стають повноцінними гравцями на ринку, адже створюють власні маркети.

Українському покупцеві важко купити оригінальні Air Jordan 1. Тому надійніше довіряти платформам, які продають культові кросівки за кордоном, зокрема у США.

Серед надійних онлайн маркетів flightclub.com та stockx.com. При цьому остання платформа позиціює себе як аукціон. Платформу оцінюють у мільярди доларів.

Окрім Air Jordan 1 покупець може обрати для неї тисячі інших кросівок.