Американська компанія Nike, що спеціалізується на спортивному одязі, пожертвує 140 000 одиниць взуття, одягу та обладнання медичним працівникам, які займаються боротьбою з пандемією коронавірусу.

Про це пише Business Insider.

Зокрема, Nike передасть до різних медичних установ США і Європи 32 500 пар “неслизьких” кросівок Air Zoom Pulse.

На додаток до них компанія також планує пожертвувати продукцію, призначену для спортсменів, які могли б задовольнити нагальні потреби працівників охорони здоров’я. Серед них футболки з інноваційної тканини Dri-Fit, а також гетри з компресійним ефектом.