Про це пише Business Insider.
Зокрема, Nike передасть до різних медичних установ США і Європи 32 500 пар “неслизьких” кросівок Air Zoom Pulse.
На додаток до них компанія також планує пожертвувати продукцію, призначену для спортсменів, які могли б задовольнити нагальні потреби працівників охорони здоров’я. Серед них футболки з інноваційної тканини Dri-Fit, а також гетри з компресійним ефектом.
- Раніше MSCHF в колаборації з компанією Nike випустили нову модель Nike Air Max 97, яка отримала назву “кросівки Ісуса”. Вони пахнуть ладаном, а в підошві — свята вода.