Компанія Nike, що спеціалізується на спортивному одязі та взутті, спільно з фахівцями університету охорони здоров'я і науки штату Орегон (OHSU) почали виробляти захисні лицьові щитки для медиків.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Повнообличний захист Nike зроблений з елементів взуття і одягу бренду.

“Без належного захисту обличчя працівники охорони здоров’я піддаються більш високому ризику зараження вірусом, що може привести до значних навантажень на працівників охорони здоров’я в найближчі місяці. Повнообличні щитки допомагають захистити обличчя працівників охорони здоров’я, а також дозволяють збільшити тривалість безпечного використання хірургічних масок і масок N95. Щедра реакція Nike на кризу COVID-19 дає медикам додаткову підтримку і впевненість в тому, що ми можемо безпечно виконувати роботу, для якої були народжені”, – зазначив доктор медичних наук, доцент кафедри анестезіології та периопераційної медицини OHSU Міко Еномото.

Першу партію щитків в п’ятницю, 3 квітня, вже доставили для медиків OHSU. Їх також отримають інші медустанови і організації, які займаються боротьбою з COVID-19, включаючи Providence, Legacy Health Systems і Kaiser Permanente.