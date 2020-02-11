Компанія Nike на стадіоні Traz-Powell в Майамі створила футбольне поле з переробленої взуттєвої гуми.

Про це повідомляє телеканал NBC 6 South Florida.

Знаменитий футбольний стадіон середньої школи в Південній Флориді отримав неповторний вигляд від Nike незадовго до Super Bowl LIV.

Щоб повністю покрити поверхню футбольного поля, компанія використала 128 тисяч кілограм Nike Grind Infill, який являє собою гумовий матеріал, виготовлений з переробленого спортивного взуття. В ході створення шматки гуми перетворюють в невеликі гранули з яких і складається все покриття поля.

Нове і поліпшене поле оснащено новим світлодіодним і екологічно чистим освітленням по всьому стадіону. Наприклад, прожектори над трибунами глядачів замінили світлодіодними лампами, які під час гри підсвічують сидіння кольором домашньої команди.

Барвисті фрески, створені місцевими художниками Майклом Васкесом, Алехандрою Естефанія і Моджо, прикрашають коридори і роздягальні стадіону, щоб віддати данину пам’яті тренеру Тразу Пауеллу і футболістам-випускникам.