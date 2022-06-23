Про це повідомила міжнародна агенція Reuters.
Транснаціональна компанія зупинила роботу магазинів у Росії з 3 березня. Деякі підприємства спонукало залишити російський ринок те, що Москва фактично узаконила контрабанду. Крім того, компанії стискаються з тим, що РФ може ухвалити нові закони найближчими тижнями, які дозволять конфіскувати активи та накладати кримінальні покарання.
“NIKE прийняла рішення залишити російський ринок. Нашим пріоритетом є забезпечення повної підтримки наших співробітників і відповідально скорочення наших операцій протягом найближчих місяців”, – йдеться у повідомленні компанії.
Nike відмовилася продовжити угоду з російською компанією Inventive Retail Group (IRG). Тому речі більше не будуть продавати до РФ через офіційного представника. Через це рішення в країні вже спостерігали дефіцит.
- Нагадаємо, у Росії прийняли закон, яким легалізували контрабанду. Російським компаніям дозволили імпортувати товар без дозволу правовласника.
- IKEA повідомила орендодавців ТЦ у Росії стосовно бажання достроково розірвати договори оренди. Вони надсилають листи до місць, де розміщувалися магазини та студії бренду.
- Після того, як Євросоюз та Швейцарія запровадили низку санкцій проти Росії, підприємці з РФ почали шукати “прихисток” у Дубаї, щоб мати змогу обійти введені обмеження.