Виробник спортивного одягу Nike заявив про вихід з російського ринку. Раніше компанія оголосила, що тимчасово зупинить діяльність у РФ.

Про це повідомила міжнародна агенція Reuters.

Транснаціональна компанія зупинила роботу магазинів у Росії з 3 березня. Деякі підприємства спонукало залишити російський ринок те, що Москва фактично узаконила контрабанду. Крім того, компанії стискаються з тим, що РФ може ухвалити нові закони найближчими тижнями, які дозволять конфіскувати активи та накладати кримінальні покарання.

“NIKE прийняла рішення залишити російський ринок. Нашим пріоритетом є забезпечення повної підтримки наших співробітників і відповідально скорочення наших операцій протягом найближчих місяців”, – йдеться у повідомленні компанії.

Nike відмовилася продовжити угоду з російською компанією Inventive Retail Group (IRG). Тому речі більше не будуть продавати до РФ через офіційного представника. Через це рішення в країні вже спостерігали дефіцит.