Про це сповістив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.
За його словами, силами Протиповітряної оборони було успішно зупинено усі спроби нападів. В Очакові десант роських військ не висадився. В області та місті десантники теж не були зафіксовані.
“Ніхто до нас не йде”, – констатував Віталій Кім.
- Окупанти били по військовій частині в районі метро “Берестейська”, але українські захисники успішно відбили атаку.
- Попри пропозиції покинути столицю України під загрозою наступу російських військ, президент України Володимир Зеленський відмовився лишати Київ.