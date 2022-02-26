Про це сповістив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

За його словами, силами Протиповітряної оборони було успішно зупинено усі спроби нападів. В Очакові десант роських військ не висадився. В області та місті десантники теж не були зафіксовані.

“Ніхто до нас не йде”, – констатував Віталій Кім.