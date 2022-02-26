Усі спроби нападу російськими окупантами на український Миколаїв було успішно відбито.

Про це сповістив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

За його словами, силами Протиповітряної оборони було успішно зупинено усі спроби нападів. В Очакові десант роських військ не висадився. В області та місті десантники теж не були зафіксовані.