Про це інформує американський телеканал CNN.
Він запевнив, що Захід підтримуватиме Україну та санкції проти РФ доти, поки це буде необхідно, і з необхідною інтенсивністю в найближчі тижні та місяці.
Водночас на запитання про заклик президента України Володимира Зеленського припинити війну в Україні до кінця року, Макрон відповів, що ніхто не розглядає “припинення війни у найближчі тижні чи місяці”.
Проте він висловив сподівання, що “вихід може бути досягнутий наприкінці року”, але “тільки з упевненістю, що РФ не може і не повинна перемогти”.
Також Макрон назвав “воєнним злочином” російський ракетний удар по українському торговому центру 27 червня.
У спільній заяві лідери G7 стверджують, що Україна має приймати рішення про майбутнє мирне врегулювання, незважаючи на зовнішній тиск або вплив. Також лідери “Великої сімки”додали, що продовжать координувати зусилля для вирішення нагальних потреб України у військовій та оборонній техніці.
- Нагадаємо, у завершальний тиждень європейського саміту два головні геополітичні блоки Заходу зосередилися на тому, щоб захистити світ від Росії та посилити тиск на Кремль.
- Лідери країн G7 (“Великої сімки”) на саміті у Німеччині домовились про запровадження цінових обмежень на російську нафту.
- Також країни G7 висловили “серйозну занепокоєність” у зв’язку з заявами РФ про те, що вона може передати РБ ракети, здатні нести ядерний заряд. Вони також наголосили на солідарності з Україною в її “мужньому захисті” суверенітету та територіальної цілісності, тому продовжать надавати фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Києву.
- Лідери “Великої сімки” заявили, що будуть підтримувати уряд та народ України на тлі війни. Вони продовжать надавати фінансову, гуманітарну, військову і дипломатичну допомогу, зокрема з вивчення можливості використовувати заморожені активи РФ.