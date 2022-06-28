28 червня на пресконференції на саміті G7 у Баварії президент Франції Емманюель Макрон наголосив, що "Росія не може і не повинна виграти війну".

Про це інформує американський телеканал CNN.

Він запевнив, що Захід підтримуватиме Україну та санкції проти РФ доти, поки це буде необхідно, і з необхідною інтенсивністю в найближчі тижні та місяці.

Водночас на запитання про заклик президента України Володимира Зеленського припинити війну в Україні до кінця року, Макрон відповів, що ніхто не розглядає “припинення війни у найближчі тижні чи місяці”.

Проте він висловив сподівання, що “вихід може бути досягнутий наприкінці року”, але “тільки з упевненістю, що РФ не може і не повинна перемогти”.

Також Макрон назвав “воєнним злочином” російський ракетний удар по українському торговому центру 27 червня.

У спільній заяві лідери G7 стверджують, що Україна має приймати рішення про майбутнє мирне врегулювання, незважаючи на зовнішній тиск або вплив. Також лідери “Великої сімки”додали, що продовжать координувати зусилля для вирішення нагальних потреб України у військовій та оборонній техніці.