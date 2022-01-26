Американський лідер зазначив, що ситуація на українському кордоні залишається невизначеною. За словами Джо Байдена, Росія стягує до кордону тисячі своїх військ, проте ніхто не знає точно, чи наважиться Володимир Путін на вторгнення в Україну.

Про це інформує американський телеканал CNN.

Раніше у Білому домі лунали заяви про те, що вторгнення РФ в Україну “неминуче” і США привели свої війська у стан підвищеної бойової готовності. Окрім цього президент США попередив, що у випадку атаки на Україну санкції можуть ввести особисто проти російського президента Володимира Путіна.

Проте, під час нової заяви Джо Байден визнав, що ніхто не може знати точно, на який крок піде Володимир Путін.

“Це все Путін. Я думаю, що навіть люди з його оточення не знають, що він буде робити”, – зазначив Байден.

Він додав, що російський президент залишається дуже загадковим і ніхто не може зрозуміти його нечіткі наміри.