Про це інформує американський телеканал CNN.
Раніше у Білому домі лунали заяви про те, що вторгнення РФ в Україну “неминуче” і США привели свої війська у стан підвищеної бойової готовності. Окрім цього президент США попередив, що у випадку атаки на Україну санкції можуть ввести особисто проти російського президента Володимира Путіна.
Проте, під час нової заяви Джо Байден визнав, що ніхто не може знати точно, на який крок піде Володимир Путін.
“Це все Путін. Я думаю, що навіть люди з його оточення не знають, що він буде робити”, – зазначив Байден.
Він додав, що російський президент залишається дуже загадковим і ніхто не може зрозуміти його нечіткі наміри.
“Буду з вами чесним. Це виглядає наче ворожіння на кавовій гущі. Якби ми говорили про якогось іншого лідера, то нарощення військ біля чужого кордону виглядало б так, наче він хоче почати війну. Проте, що стосується Володимира Путіна, то варто подивитись на його минулу поведінку, на те, що говорять всі інші, на те, що говорить його команда. Тоді стає зрозуміло – остаточне рішення приймає лише Путін”, – розповів Байден.
- Нагадаємо, що прессекретар Білого дому Джен Псакі, заявила, що США та НАТО не планують розміщувати контингент військ в Україні. Натомість Сполучені Штати пообіцяли “суворі санкції” щодо РФ у разі вторгнення в Україну.
- Також до України 25 січня прибув новий військовий вантаж із комплексами Javelin від Сполучених Штатів Америки на суму $200 мільйонів. Незабаром Україна отримає ще один вантаж із допомогою від США.
- Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив Росію, що будь-яке вторгнення в Україну буде катастрофою для всього світу.