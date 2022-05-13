Ілля Самойленко — офіцер управління розвідки, боєць полку "Азов", який зараз перебуває на заводі “Азовсталь” та боронить Маріуполь. Саме він провів пресконференцію і розповів всьому світу про ситуацію на “Азовсталі”.

Його дівчина Дар‘я Цикунова розповіла #Буквам про евакуацію цивільних, привласнення заслуг воїнів полку “Азов” та чим кожен українець може допомогти захисникам Маріуполя.

Дівчина зазначила, що наразі ніхто з української чи світової влади не намагався зв’язатися з нею та з іншими жінками та матерями воїнів на Азовсталі.

“Ніхто з нами на зв’язок не виходить і дехто навіть ігнорує особисті звернення”.

На співпрацю також із представників влади ніхто не виходив – Дар’я “не мала поки що задоволення ні з ким з нашої влади поспілкуватися”. Аналогічна ситуація з іншими дружинами, дівчатами чи матерями військових із “Азовсталі”: “Наскільки мені відомо, дівчата так само не отримували ніяких відповідей на запити”.

Ба навіть більше: Дар’я висловила думку, що відбувається “привласнення заслуг “Азова” та інших комбатантів”, адже віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук та президент України Володимир Зеленський називають евакуацію цивільних з Азовсталі своїм здобутком.

“Пишуть про героїчне врятування цивільних, що ось “ми, це ми”, але насправді цим займалися наші бійці, цим займалися безпосередньо військові, які там перебувають, як мені відомо. Головна заслуга у цьому все ж таки Пана Прокопенка, а не пані Верещук.”

Водночас дівчина вдячна за підтримку українським зіркам і простим українцям. Дар’я доволі рідко зустрічає “індивідуумів”, які вважають, що “Азов” — нацисти.

“Азов — це блискучі військові, які виконують неймовірні завдання зараз і ми маємо виконати неймовірне завдання заради них, тобто організувати для них екстракцію, чим ми зараз займаємося”

Дівчина не може сказати #Буквам чи залишилися цивільні на заводі, адже сім’ї військових не мають доступу до інформації, що є військовою таємницею, але вона довіряє інформації від бійців, що люди залишаються під завалами й змоги їх врятувати немає через обстріли. Також вона не має інформації й про евакуацію поранених про яку заявляла віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук.

Дар’я також зазначила, що важкою темою для неї є й вивезення з Маріуполя тіл загиблих воїнів: “Я про це думаю і в мене особистий людський жах, що не можна з почестями поховати тих, хто віддав своє життя за наше майбутнє.”

Ілля Самойленко регулярно виходить на зв’язок з дівчиною, коротко відповідаючи на запитання, як він. Про здоров’я не говорить, але вона все розуміє й сама, адже “яке там може бути здоров’я, якщо люди не мають нормального харчування і не мають достатньої кількості питної води”. Настрій в Іллі – не здаватися.

“Ілля в принципі ніколи не жаліється, він сильна людина, сильна особистість, і я його в цьому підтримую і дуже у цьому поважаю, але мені як жінці, дуже хочеться, щоб цей чоловік, ця надлюдина повернулася додому живою, щоб їм допомогли, щоб відбулася екстракція з таким подальшим розвитком подій, де усі будуть живі, всі поранені будуть вилікувані”

Дар’ю дивують запитання, які вона нерідко чує щодо деталей стосунків між нею та Іллею. Вона попросила журналістів не намагатися копатися в особистому житті бійців “Азова”. Зараз уся увага суспільства має бути прикута лише до екстракції.

“Після екстракції кличте куди хочете. Ми прийдемо і розповімо вдвох нашу історію кохання”.

Дар‘я Цикунова наголосила, що наразі кожен українець може зробити внесок у порятунок захисників Маріуполя.

“Зараз від кожного українця залежить майбутнє наших військових, які боронять Маріуполь, бо ми маємо докласти усіх зусиль, аби вони повернулися живими: підписувати петиції, виходити на мітинги, записувати відеозвернення, тегати того ж Ердогана під дописами. Тобто все починається з однієї людини, та кожен з нас має вплив на ситуацію. Тому підтримка важлива.

Аби ми могли дізнатися як там все було з перших уст, дізнатися все від них. Почути ці історії наживо на телеефірах, у фільмах, у книжках, які вони самі знімуть і напишуть. І для цього потрібна екстракція”.