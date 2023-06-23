Джерело: ET Canada
Пісня містить фрагмент класичного хіта Aqua “Barbie Girl”.
У фільмі також будуть треки таких виконавців як Lizzo, Charli XCX, Tame Impala, HAIM, The Kid LAROI, Khalid та інших.
Головін ролі у фільмі зіграють Марго Роббі, Раян Гослінг, Ісса Рей та Майкл Сера.
Фільм “Барбі” вийде в кінотеатрах 20 липня.
- У соціальних мережах почалась дискусія, оскільки деякі користувачі вважають голівудського актора Раяна Гослінга “занадто старим”, щоб грати ляльку Кена у новому фільмі “Барбі”.
- Вийшов головний і повний трейлер кінострічки “Барбі”. Також творці фільму назвали імена артистів, які заспівають для саундтреку.