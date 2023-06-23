Американські співачки Ice Spice та Нікі Мінаж випустили новий сингл та кліп для фільму “Барбі”, який вийде 20 липня.

Джерело: ET Canada

Пісня містить фрагмент класичного хіта Aqua “Barbie Girl”.

У фільмі також будуть треки таких виконавців як Lizzo, Charli XCX, Tame Impala, HAIM, The Kid LAROI, Khalid та інших.

Головін ролі у фільмі зіграють Марго Роббі, Раян Гослінг, Ісса Рей та Майкл Сера.

Фільм “Барбі” вийде в кінотеатрах 20 липня.