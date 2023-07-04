Джерело: Hypebeast

З моменту запуску лейблу Young Money Entertainment у 2005 році він подарував шанувальникам двох найбільших зірок хіп-хопу 2010-х років – Дрейка та Нікі Мінаж. Американський репер Дуейн Майкл Картер-молодший, більш відомий за сценічним ім’ям Ліл Вейн, також у лідерах за кількістю хітів першої десятки рейтингу. 

Четверте місце займають Емінем і JAY-Z, що мають по 22 пісні у Billboard Hot 100.