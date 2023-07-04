Команда Young Money домінує в хіп-хоп чартах Billboard. Згідно з останніми даними, Нікі Мінаж тепер приєднується до Дрейка та Ліл Вейна як реперів із найбільшою кількістю топ-10 хітів в історії Billboard Hot 100.

Джерело: Hypebeast

З моменту запуску лейблу Young Money Entertainment у 2005 році він подарував шанувальникам двох найбільших зірок хіп-хопу 2010-х років — Дрейка та Нікі Мінаж. Американський репер Дуейн Майкл Картер молодший, більш відомий сценічним ім’ям Ліл Вейн, також у лідерах за кількістю топ-10 хітів.

Четверте місце займають Емінем і JAY-Z, по 22 пісні в Billboard Hot 100.