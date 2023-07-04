Джерело: Hypebeast
З моменту запуску лейблу Young Money Entertainment у 2005 році він подарував шанувальникам двох найбільших зірок хіп-хопу 2010-х років — Дрейка та Нікі Мінаж. Американський репер Дуейн Майкл Картер молодший, більш відомий сценічним ім’ям Ліл Вейн, також у лідерах за кількістю топ-10 хітів.
Четверте місце займають Емінем і JAY-Z, по 22 пісні в Billboard Hot 100.
- Учасник групи BTS Jungkook офіційно підтвердив анонс свого нового синглу. Трек отримав назву Seven і побачить світ 14 липня. Зауважується, що сингл просякнутий літнім настроєм і “розважить шанувальників”.
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