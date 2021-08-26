Пост вдячності з’явився у Twitter Міністерства внутрішніх справ.
“Попри неофіційний статус свята, кінологи поліції Донеччини від щирого серця висловлюють безмежну вдячність чотирилапим колегам. Дякуємо за службу, за дружбу, за гаряче серце, сповнене любові! Ніколи не зрадимо”, – йдеться у дописі.
Також кінологи поліції поділилися кількома зворушливими світлинами робочих буднів з чотирилапими колегами.
- Раніше повідомлялося, що у Торонто (Канада) маленький йоркширський тер’єр врятував свою 10-річну власницю від нападу дикого койота. Момент вдалося зняти на відео.