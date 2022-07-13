Російська Федерація застосувала для ударів по Україні всі види ракетної зброї, які є на озброєнні армії Російської Федерації.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу.

“Ніде у світі такого ще не було, і ми робимо все можливе, щоб відбити ці атаки”, – зазначив Юрій Ігнат.

За його словами, російські загарбники вже близько 2,5 місяців не залітають у повітряний простір України на підконтрольні українським військовим території для завдавання ракетних ударів.

Натомість українська авіація виконує свої завдання щодня. Станом на 12 липня, від початку повномасштабного вторгнення РФ, ЗСУ здійснили 1700 авіаударів по позиціях окупантів.

Щодо тактики ворогів, то вони її змінили та перейшли на ракети радянського виробництва через нестачу запасів високотехнологічних ракет.

“У противника вичерпуються запаси ракет – таких, наприклад, як “Калібр”. Ворог заощаджує високотехнологічну та дорогу техніку для того, щоб погрожувати нею далі всьому світу. Тому ми бачимо такі ракети як Х-22, Х-39, Х-31, які все частіше застосовуються на різних напрямках”, – додав Юрій Ігнат.

Також він зазначив, що зараз ворог діє з території Білорусі, території Росії, Чорного та Каспійського морів. Саме з цих територій окупанти запускають крилаті ракети й насамперед вражають цивільні об’єкти та мирне населення.