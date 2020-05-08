Японська компанія-виробник фотоапаратів та об'єктивів Nikon продовжила безкоштовний доступ до своїх онлайн-уроків ще на місяць через карантин.

Про це повідомляється на сайті Nikon.

Як повідомлялося раніше, у зв’язку з глобальним карантином Nikon вирішила надати безкоштовний доступ до своїх онлайн-уроків фотографії. Пропозиція діяла до кінця квітня.

Тепер компанія прийняла рішення продовжити безкоштовний доступ до кінця травня.

“Онлайн курси Nikon School залишатимуться безкоштовними протягом травня місяця, розширивши цю популярну програму”, — зазначили в компанії.

В рамках цієї програми Nikon публікує відеоуроки від професійних фотографів про те, як, наприклад, знімати домашніх тварин та дітей або робити музичні кліпи. Для того, щоб пройти урок, достатньо мати камеру будь-якого виробника, але є і такі курси, які вчать звертатися безпосередньо з технікою Nikon.

Зараз ці курси можна безкоштовно подивитися на сайті компанії, пройшовши попередню реєстрацію. Раніше вартість занять становила від $15 до $50.