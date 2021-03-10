Компанія Nikon оголосила про розробку флагманської повнокадрової недзеркальної моделі з байонетом Z, яка має "кращі характеристики фото і відео в історії Nikon".

Про це пише Engadget.

Нова модель Nikon Z9 з відео 8K і іншими розширеними функціями буде випущена у 2021 році.

Зазначається, що модель Z9 матиме “нещодавно розроблений багатошаровий CMOS-датчик формату FX”, ймовірно, з роздільною здатністю від 40 до 50 мегапікселів. Вона також буде оснащена новим механізмом обробки зображень.

Крім відео в форматі 8K, Nikon Z9 пропонуватиме “інші характеристики відео, що відповідають різним потребам і робочим процесам”. Це, ймовірно, означає, що можна очікувати 10-бітний або навіть внутрішній запис відео у форматі RAW, а також широкий діапазон роздільних здатностей 4K і частоти кадрів.