Японська компанія-виробник фотоапаратів та об'єктивів Nikon зробила безкоштовний доступ до своїх онлайн-уроків на час карантину.

Про це повідомили в прес-службі компанії.

“Нас як і раніше надихає те, як спільнота Nikon проявляє свою креативність, незважаючи на ці безпрецедентні обставини. Те, що ми бачимо, це те, що, незважаючи ні на що, творчість ніколи не зупиняється. Щоб допомогти вам надихнутися, ми хочемо, щоб ви приєдналися до нас на #CreatorsHour”, — зазначили в компанії.

В рамках програми #CreatorsHour професіонали фотоіндустрії проводитимуть онлайн-конференції, на яких будуть розповідати про незвичайні методи зйомки та ділитися порадами.

Для тих, хто планує приєднатися до програми, рекомендують пройти онлайн-уроки від Nikon. Раніше вони були платними, але в зв’язку з пандемією COVID-19 компанія прийняла рішення надати безкоштовний доступ для всіх бажаючих до кінця поточного місяця.

“Всі курси Nikon School Online безкоштовні протягом квітня, так що ви можете продовжувати вчитися та рости вдома весь місяць”,— йдеться в повідомленні.

Як повідомляє видання The Verge, раніше вартість занять Nikon становила від $15 до $50. Деякі курси вчать роботі з продуктами компанії, але є і такі, завдяки яким можна навчитися основам фотографії (наприклад, як фотографувати домашніх тварин та дітей або робити музичні кліпи), для чого достатньо мати камеру будь-якого виробника. Подивитися онлайн-уроки можна на сайті компанії, пройшовши попередню реєстрацію.