У компанії Nikon оголосили про затримку випуску камери D6 через брак деталей.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Уточнюється, що спочатку камеру припускали випустити в березні, а потім перенесли на травень через брак компонентів.

Повідомляється, що нестача деталей була викликана поширенням по світу китайського атипового коронавірусу.

При цьому вважається, що камера D6 повинна стати популярною напередодні літньої Олімпіади в Токіо, яка почнеться в липні 2020 го року.

Відзначається, що в цілях боротьби з коронавірусом китайський уряд закрив безліч фабрик, також були обмежені поїздки безлічі робітників, які і відповідали за збірку багатьох продуктів.

В той же час підкреслюється, що оскільки темпи поширення коронавірусу в Китаї вже спадають, виробництво має повернутися в нормальний режим роботи вже незабаром.

У Nikon повідомили, що оголосять нову дату виходу камери, як тільки трохи краще розберуться в ситуації.