У США гострий дефіцит засобів індивідуального захисту через спалах COVID-19. Влада пояснює те, що трапилося тим, що "ніхто не знав, що буде пандемія".

Про це йшлося на прес-конференції членів цільової групи по коронавірус у четвер, 19 березня.

Станом на вечір 19 березня в США зареєстровано понад 13 тисяч випадків захворювання COVID-19. 176 пацієнтів загинули, і тільки 108 одужали.

У країні гострий дефіцит засобів захисту (медичних масок, респіраторів, рукавичок і ін.). За словами президента США Дональда Трампа, гостра нестача ресурсів пов’язана з тим, що “ніхто не знав, що буде пандемія”.

“Була застаріла система, і одночасно була система, яка не була призначена для цього. Це не було призначене для цього. Ніхто не знав, що буде пандемія або епідемія такого масштабу. Ніхто ніколи не бачив нічого подібного раніше”, — сказав президент.

Масок та респіраторів не вистачає не тільки для населення, але і для працівників сфери охорони здоров’я. У зв’язку з нестачею матеріалів Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) видали медикам рекомендації використовувати маски з вичерпаним терміном придатності або підручні матеріали.

Влада стверджує, що з кінця січня підприємства, що виробляють засоби захисту, нарощували обсяги виробництва, щоб покрити зростаючий попит. За словами віце-президента Майка Пенса, завдяки залученню додаткових виробничих ресурсів вдалося забезпечити виробництво 35 млн масок.

“Мені повідомили, що в січні почали виробництво 35 мільйонів масок. Зміни в законодавстві означають, що всі 35 мільйонів з тих, які почали проводитися в повну потужність в січні, тепер можуть бути продані лікарням. … Вони зараз на ринку. Ми збираємося дати зрозуміти губернаторам, оскільки ми вчора давали зрозуміти провайдерам медичних послуг, що ці ресурси вже є”, — запевнив він.

Проте, на місцях цих ресурсів все ще немає. Губернатори у всіх регіонах США стурбовані нестачею засобів захисту та обладнання. Презідент Трамп запевнив, що всім штатам надається допомога та все необхідне буде отримано.

Водночас він поскаржився на те, що зараз штати звертаються до федерального уряду з питаннями про брак ресурсів, хоча раніше справлялися із закупівлями самостійно.

“Губернатори мать це отримати. Держави повинні отримати це. Але ми допомагаємо штатам. … Роками вони їх купували, і тепер, раптово, вони приходять в федеральний уряд”, — заявив Трамп.

Поки ж з нестачею коштів захисту борються місцеві будівельні компанії: вони надають лікарням свої промислові респіратори.

18 березня Трамп підписав Закон про реагування на коронавірус, який передбачає широкий спектр пільг. Серед них — оплачувані відпустки через хворобу, сімейні відпустки, продовольча допомога для тих, хто потребує, та безкоштовні тестування на коронавірус.

Водночас тест-систем в країні, як і засобів захисту, не вистачає. У зв’язку з цим тестування пропонується виключно тим, у кого вже з’явилися симптоми захворювання. Коментуючи це, Трамп заявив, що і сам би не здавав тест на коронавірус, коли виявилося, що він контактував з хворим, якби не було тиску з боку ЗМІ та громадськості.

“Я пройшов тест, тому що ви, люди, зводили всіх з розуму. Так що це єдина причина. У мене не було симптомів, але я зробив тест. І мій доктор сказав мені: “Не розумію. Тобі це не потрібно”. Всі говорили: “Тобі це не потрібно”. Але я мав зробити це, тому що преса божеволіла. І потім, після того, як я зробив це, вони сказали: “Ти не повинен був робити це. У тебе не було симптомів”. … Люди, у яких немає симптомів, і люди, у яких є лікарі, які кажуть, що вони не повинні робити його …. Я б на це поклався. Так, я б на це поклався”, — сказав він.

У зв’язку з пандемією коронавірусу економіка країни зупинена. Багато магазинів закриваються. Обговорювати це питання детально на прес-конференції Трамп відмовився.

Влада поки не дає ніяких прогнозів про те, як ситуація буде складатися найближчим часом. Також не дають жодних порад представникам бізнесу, яким доводиться приймати критичні рішення і закриватися через збитки.

Журналіст: Дякую, пане президенте. [Питання] одному для вас і, можливо, також для доктора Бірксу або доктора Адамсу. Прямо зараз економіка по суті зупинена. Трамп: Дякую, що сказали нам. Ми цінуємо це. Журналіст: Магазини закрилися. Подорожі сповільнилися. Трамп: Продовжуйте. Яке інше ваше запитання? Ми знаємо це. Все в кімнаті знають це. … Ми зможемо краще сказати вам про це, я думаю, в найближчому майбутньому. Подивимося, куди ми йдемо. Ви будете бачити цифри. Ви бачили графіки. Ви побачите цифри, і ми зможемо повідомити вам.