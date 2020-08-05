Канадський співак і автор пісень Ніл Янг подав позов до передвиборного штабу президента США Дональда Трампа через використання своїх композицій на мітингах.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Позовна скарга подана до федерального суду Нью-Йорка.

Янг звинуватив штаб Трампа в порушенні авторських прав. Йдеться, зокрема, про неодноразове використання пісень “Rockin’ in the Free World” і “Devil’s Sidewalk” на мітингах і політичних заходах, включаючи мітинг Трампа в Талсі (штат Оклахома), який відбувся 20 червня.

У позові вказано, що Трамп використовує пісні Янга, починаючи з 2015 року.

Музикант зазначив, що забороняв передвиборному штабу американського лідера включати пісні на акціях, але його вимогу “свідомо” проігнорували.

Янг наголосив, що його позов не варто розцінювати як неповагу “до прав і думки американських громадян, які можуть вільно підтримувати свого кандидата”.

“Тим не менш позивач не може допустити, щоб його музика використовувалася як головна тема для антиамериканської кампанії невігластва і ненависті, що викликає розбіжності”, – йдеться в позовній заяві.

Янг вимагає відшкодування збитку в розмірі до 150 тисяч доларів за кожне порушення.

У штабі Трампа поки не відповіли на запит агентства про коментар.

ДОВІДКА. Ніл Персіваль Янг – канадський співак і автор пісень, гітарист, режисер кількох фільмів. Музичну кар’єру він розпочав у 1960-х роках, заснував гурт Buffalo Springfield, був учасником супергурту Crosby, Stills, Nash&Young. Випустив понад тридцять студійних альбомів, частина з них – з рок-гуртом Crazy Horse.

Музика Янга здійснила істотний вплив на такі гурти, як Nirvana і Pearl Jam, за що виконавець отримав прізвисько “хрещеного батька гранжу”.

Янг був двічі включений до Зали слави рок-н-ролу: в 1995 році як сольний виконавець і в 1997 році як учасник Buffalo Springfield. У 2006 році був нагороджений Орденом Манітоби, у 2009 році – Орденом Канади II ступеня. Янг – почесний доктор музики і гуманітарних наук.