Німеччина, Франція та Італія призупинили вакцинацію препаратом від коронавірусу виробництва британо-шведської фармкомпанії AstraZeneca.

Про це повідомляє агентство Deutsche Welle.

Міністерство охорони здоров’я Німеччини оголосило, що використання вакцини було “призупинено як запобіжний захід” на підставі рекомендацій національного регулятора охорони здоров’я – Інституту Пола Ерліха (PEI).

“Після нових повідомлень про тромбози вен у зв’язку з вакцинацією в Німеччині та Європі, PEI вважає необхідними подальші розслідування”, – заявили в міністерстві охорони здоров’я.

Міністр охорони здоров’я країни Єнс Шпан заявив, що “рішення є професійним, а не політичним”.

“Сьогоднішнє рішення є суто запобіжним. Це суто технічне, а не політичне рішення. І тому я виконую рекомендації Інституту Пола Ерліха”, – сказав Шпан.

Франція і Італія невдовзі винесли таке саме рішення.

Як пише агентство AFP, про зупинку вакцинації у Франції заявив президент країни Емманюель Макрон. Рішення в Італії прийняло національне фармацевтичне агентство AIFA. Раніше в країні припинили вакцинацію однієї з партій препарату від AstraZeneca.

Після повідомлень про тромбоемболію у вакцинованих кілька країн – Данія, Норвегія, Люксембург, Латвія, Румунія, Нідерланди, Австрія, Ірландія, Естонія, Литва – частково або повністю припинили використання вакцини британо-шведської фармкомпанії.

Таїланд та Демократична Республіка Конго також призупинили використання вакцини AstraZeneca.

Причиною подібного рішення є поява інформації щодо можливого утворення тромбів у вакцинованих людей.