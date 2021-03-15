Про це повідомляє агентство Deutsche Welle.
Міністерство охорони здоров’я Німеччини оголосило, що використання вакцини було “призупинено як запобіжний захід” на підставі рекомендацій національного регулятора охорони здоров’я – Інституту Пола Ерліха (PEI).
“Після нових повідомлень про тромбози вен у зв’язку з вакцинацією в Німеччині та Європі, PEI вважає необхідними подальші розслідування”, – заявили в міністерстві охорони здоров’я.
Міністр охорони здоров’я країни Єнс Шпан заявив, що “рішення є професійним, а не політичним”.
“Сьогоднішнє рішення є суто запобіжним. Це суто технічне, а не політичне рішення. І тому я виконую рекомендації Інституту Пола Ерліха”, – сказав Шпан.
Франція і Італія невдовзі винесли таке саме рішення.
Як пише агентство AFP, про зупинку вакцинації у Франції заявив президент країни Емманюель Макрон. Рішення в Італії прийняло національне фармацевтичне агентство AIFA. Раніше в країні припинили вакцинацію однієї з партій препарату від AstraZeneca.
Після повідомлень про тромбоемболію у вакцинованих кілька країн – Данія, Норвегія, Люксембург, Латвія, Румунія, Нідерланди, Австрія, Ірландія, Естонія, Литва – частково або повністю припинили використання вакцини британо-шведської фармкомпанії.
Таїланд та Демократична Республіка Конго також призупинили використання вакцини AstraZeneca.
Причиною подібного рішення є поява інформації щодо можливого утворення тромбів у вакцинованих людей.
- Європейське агентство лікарських засобів (EMA) рекомендує країнам Європейського союзу продовжити використання вакцини AstraZeneca, попри заяви деяких країн щодо утворення тромбів у пацієнтів.
- Компанія AstraZeneca скоротила прогноз поставок вакцини проти коронавірусу COVID-19 до Євросоюзу в першому кварталі приблизно до 30 млн доз.
- У Словаччині після вакцинації проти COVID-19 препаратом британсько-шведської компанії AstraZeneca померла вчителька середньої школи. Зв’язок між смертю і препаратом поки не встановлений.