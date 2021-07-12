Німеччина передасть Україні 1,5 млн доз COVID-вакцини

Про це канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила на брифінгу за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні.

“Ми в дружніх стосунках з Україною і хочемо разом подолати виклики. В боротьбі з коронавірусом можемо сьогодні обіцяти Україні, що 1,5 млн доз вакцини буде передано. Це дуже важливий крок”, — сказала Меркель.

Наразі невідомо, про вакцини яких виробників йдеться і коли ці вакцини будуть передані.