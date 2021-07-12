Німеччина передасть Україні 1,5 млн доз COVID-вакцини

Про це канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила на брифінгу за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні.
“Ми в дружніх стосунках з Україною і хочемо разом подолати виклики. В боротьбі з коронавірусом можемо сьогодні обіцяти Україні, що 1,5 млн доз вакцини буде передано. Це дуже важливий крок”, — сказала Меркель.
Наразі невідомо, про вакцини яких виробників йдеться і коли ці вакцини будуть передані.
- Уряд Данії вирішив передати Україні 500 тисяч доз вакцини проти коронавірусу від AstraZeneca. Країна відмовилася від застосування цього препарату.
- Напередодні стало відомо, що США через програму COVAX передадуть частину вакцин Україні. Передача препаратів відбудеться в рамках планів США щодо придбання та транспортування 500 мільйонів доз вакцин Pfizer і BioNTech.
- В червні понад 68 тисяч доз COVID-вакцини від AstraZeneca були знищені через підвищення температури в холодильній камері Департаменту охорони здоров’я Естонії. Ці вакцини передбачалося передати іншим країнам, зокрема, Україні.