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Німеччина передасть Україні 1,5 млн доз COVID-вакцини

Україна отримає 1,5 млн доз вакцини проти коронавірусу від Німеччини. 

Понеділок, 12 липня 2021, 20:59

Про це канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила на брифінгу за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні.

“Ми в дружніх стосунках з Україною і хочемо разом подолати виклики. В боротьбі з коронавірусом можемо сьогодні обіцяти Україні, що 1,5 млн доз вакцини буде передано. Це дуже важливий крок”, — сказала Меркель.

Наразі невідомо, про вакцини яких виробників йдеться і коли ці вакцини будуть передані.

Теги: Володимир Зеленський, COVID-вакцина, Ангела Меркель, вакцина проти коронавірусу, Німеччина

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