Влада Німеччини продовжила до 14 лютого дію локдауну (жорсткого карантину), введеного в країні через поширення коронавірусу COVID-19.

Про деталі повідомляє німецька міжнародна телерадіокомпанія Deutsche Welle, а також видання The Local.

Відповідне рішення було ухвалено на відеоконференції канцлера Німеччини Ангели Меркель з головами урядів федеральних земель у вівторок, 19 січня.

Раніше планувалося, що дія локдауну завершиться наприкінці січня, проте ситуація з COVID-19 змусила владу переглянути це рішення.

Як зазначає DW, хоча в останні дні кількість нових випадків інфікування дещо знизилася, як і навантаження на відділення інтенсивної терапії, німецькі вірусологи стурбовані тим, що в країні можуть поширитися більш заразні штами COVID-19 (виявлені раніше у Великій Британії і Південній Африці).

“Настав час вжити превентивних заходів проти загрози цього вірусу… Принцип обережності є нашим пріоритетом, і ми повинні взяти це до уваги зараз”, – заявила Меркель журналістам.

Вона також закликала країни ЄС координувати свої дії, щоб зупинити поширення нових мутацій коронавірусу. Меркель попередила, що в іншому випадку, можливо, доведеться встановити прикордонний контроль.

“Якщо країни вирішать піти іншим шляхом… тоді ви повинні бути готові сказати, що нам доведеться знову ввести прикордонний контроль. Ми цього не хочемо, ми хочемо досягнути угоди з нашими партнерами”, – заявила вона.

Які обмеження діятимуть

До 14 лютого в Німеччині збережуться діючі карантинні обмеження:

• в країні не працюють магазини, за винятком продовольчих і аптек;

• дитячі садки закриті, але батьки можуть взяти оплачувану відпустку, щоб доглядати за своїми дітьми;

• роботодавцям рекомендується дозволити співробітникам працювати з дому до 15 березня;

• забороняється вживання алкоголю в громадських місцях;

• релігійні заходи в церквах, синагогах і мечетях можуть проводитися при дотриманні протиепідемічних правил (дистанція і маски), але спільний спів заборонений;

• школи в основному зачинені, а навчання студентів здійснюється дистанційно;

• також зачинені перукарні, салони краси і спортивні зали, кінотеатри, музеї і театри;

• магазини, кафе і ресторани зачинені (за винятком діяльності на винос);

• приватні зібрання вдома дозволені тільки за участю членів однієї сім’ї і за участю однієї людини, котра не проживає в цьому будинку.

Деякі карантинні заходи вирішено посилити. Це, зокрема, стосується посилення маскового режиму.

Згідно з новим правилом, у магазинах і громадському транспорті необхідно носити тільки медичні маски або респіратори з фільтрами класу FFP2 (з високим ступенем захисту). Раніше ніс і рот дозволялося прикривати шарфом, хусткою або аналогічним предметом.

Згідно з останніми даними, за час епідемії в Німеччині зафіксовано 2,076 млн випадків зараження коронавірусомв, понад 46 тисяч осіб померли.