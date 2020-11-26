Влада Німеччини ухвалила рішення продовжити і посилити карантинні обмеження, введені для боротьби з епідемією коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Відповідне оголошення зробила канцлер Німеччини Ангела Меркель після семи годин переговорів із владою 16 федеральних земель країни.

Жорсткі обмеження через COVID-19 були введені в країні 2 листопада на чотири тижні. Були закриті ресторани, бари, спортивні і розважальні заклади. При цьому школи, магазини і перукарні залишилися відкритими.

Тепер же Меркель повідомила, що частковий локдаун буде продовжений як мінімум до 20 грудня.

“Однак, ми припускаємо, що в зв’язку з дуже високим поширенням інфекції обмеження повинні будуть діяти до початку січня, якщо у нас не відбудеться несподіваного зниження”, – зазначила Меркель, яку цитує видання The Local.

Метою обмежень є зниження кількості нових випадків COVID-19 у кожному регіоні до рівня нижче 50 на 100 тис. жителів на тиждень (зараз цей показник становить близько 140).

“Крута крива (нових випадків інфікування, – ред.) перетворилася на пологу, але це лише частковий успіх. Ми жодним чином не можемо бути задоволені цим частковим успіхом”, – заявила Меркель, додавши, що щоденні показники захворюваності залишаються на “занадто високому рівні”.

На тлі продовження карантину влада Німеччини вирішила розширити обмежувальні заходи:

• З 1 грудня в приватних зустрічах зможуть брати участь не більше п’яти людей з двох домогосподарств (зараз – 10 осіб). Діти до 14 років не підпадають під це правило.

Водночас з 23 грудня по 1 січня, тобто на період різдвяних свят і напередодні Нового року, введуть послаблення. У приватних зустрічах зможуть брати участь до 10 осіб незалежно від кількості домогосподарств. Як зазначила Меркель, Різдво “не повинно бути самотнім для людей із вразливих груп”.

• Посилюються правила відвідування магазинів: на кожні 10 квадратних метрів площі можна пускати одного відвідувача.

• Залишаються закритими ресторани, бари, театри, кіно, тренажерні зали, спортивні секції та більшість інших підприємств сфери дозвілля і сфери обслуговування.

• Громадяни зобов’язані носити захисні маски для обличчя: не тільки в громадському транспорті, магазинах, але практично у всіх публічних закритих приміщеннях, в центральних районах міст, в школах, починаючи з 7-го класу, біля магазинів і на парковках.

• Рекомендовано відмовитися від запуску традиційних новорічних феєрверків. Вони будуть заборонені на людних площах і вулицях (з метою уникнення скупчення великих груп людей).

• Роботодавцям рекомендовано дозволити співробітникам працювати з дому з 23 грудня по 1 січня.

• Гірськолижні курорти Німеччини будуть закриті до 10 січня.

• Населенню рекомендується по можливості здійснювати різдвяні покупки протягом тижня.

• На зимові канікули пропонується розпустити школярів раніше термінів – вже з 19 грудня.

У компетенції окремих федеральних земель послабити або посилити карантинні обмеження. Але заходи можуть бути послаблені в разі, якщо приріст кількості заражень в тому чи іншому регіоні протягом тижня не перевищить 50 на 100 тисяч жителів.

Варто зазначити, що термін обов’язкового карантину (ізоляції), якого повинні дотримуватися люди, котрі прибули до Німеччини, скоротили з 14 до 10 днів. Це пов’язано зі “збільшенням доступності експрес-тестів на антигени”.

У Німеччині станом на 25 листопада було зареєстровано 18 633 нові випадки зараження коронавірусом та 410 летальних випадків (що є найвищим показником смертності з початку епідемії).