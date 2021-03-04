За словами канцлерки Ангели Меркель, Німеччина змінює свою позицію щодо вакцини Oxford-AstraZeneca, дозволяючи робити щеплення людям старше 65 років.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Раніше уряд дозволив вводити цю вакцину людям молодше 65 років, посилаючись на недостатні дані про її вплив на людей похилого віку.

Це викликало суспільний скептицизм з приводу ефективності вакцини AstraZeneca, і деякі німці відмовлялися від неї. Це призвело до накопичення невикористаних доз.

У середу Ангела Меркель заявила, що нещодавні дослідження підтвердили, що вакцину можна використовувати для будь-якого віку. А різні дослідження показали, що вакцина AstraZeneca дуже ефективна для літніх людей.

Влада Бельгії також дозволить вводити цю вакцину літнім людям. Раніше це зробила і Франція.

На даний момент близько 5% німців отримали перше щеплення.

Меркель підкреслила, що Німеччина також візьме приклад з Великої Британії, збільшивши інтервал між введенням доз вакцини, аби якомога більша кількість людей отримала перше щеплення.

Що викликало скептицизм з приводу AstraZeneca?

У січні медичний регулятор ЄС схвалив використання вакцини Oxford-AstraZeneca для всіх вікових груп.

Але регулюючі органи деяких країн, включаючи, Францію, Бельгію та Італію, рекомендували не використовувати цю вакцину для людей старше 65 років. Після цього у людей з’явився певний скептицизм з приводу вакцини.

Як Німеччина планує послабити карантинні обмеження?

Меркель заявила, що погодилася на поетапне ослаблення карантинних обмежень з очільниками федеральних земель Німеччини.

З понеділка можна буде зустрічатися групами до п’яти чоловік з двох сімей.

Деякі магазини знову відкриються за умови, що кількість випадків захворювання буде нижче 50 на 100 000 населення. Якщо кількість випадків перевищить 50 на 100 000, то покупцям доведеться бронювати місця для відвідування магазинів. Якщо кількість випадків перевищить 100 на 100 000 чоловік протягом трьох днів поспіль, будуть повторно введені обмеження.