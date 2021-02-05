Німеччина, Швеція та Польща прокоментували рішення РФ вислати дипломатів, що нібито брали участь в акціях на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляють #Букви.

Як відомо, 23 січня по всій Російській Федерації проходили мітинги на підтримку заарештованого опозиціонера Олексія Навального, а також інших політв’язнів. На акціях були затримані понад три тисячі людей.

У п’ятницю, 5 лютого, РФ заявила, що дипломатичні співробітники генеральних консульств Швеції, Польщі та Німеччини брали участь в протестах в Москві та Санкт-Петербурзі, оголосила їх persona non grata та вислала.

Реакція Німеччини

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас наголосив, що рішення про вислання дипломата “жодним чином не виправдано і ще більше шкодить відносинам з Європою”.

“Німецький дипломат виконував своє завдання, передбачене Віденською конвенцією про дипломатичні відносини, а саме отримував інформацію про події на місцях законними засобами. Якщо Російська Федерація не перегляне цей крок, він не залишиться без відповіді”, — заявив міністр.

Реакція Польщі

МЗС Польщі висловило стурбованість та викликало посла РФ, аби передати через нього вимогу скасувати рішення про вислання дипломата.

“У відповідь на цей жест Міністерство закордонних справ Республіки Польща викликало посла Російської Федерації та повідомило, що польський дипломат виконує лише офіційні завдання, що випливають із дипломатичного статусу, відповідно до Віденської конвенції. Польська сторона очікує від російської влади скасування помилкового рішення. В іншому випадку Польща залишає можливість вживати відповідних заходів. Міністерство закордонних справ Республіки Польща шкодує про дії владних структур Російської Федерації, що ще більше поглибить кризу двосторонніх відносин між нашими країнами”, — наголосили у відомстві.

Реакція Швеції

Міністерства закордонних справ Швеції Анн Лінде назвала рішення необгрунтованим та засудила його.

“Подякувала [дипломату] за його важливу роботу, зокрема, з налагодження контактів з Росією. Звинувачення росіян є абсолютно безпідставні. Ми залишаємо за собою право відреагувати відповідним чином на цей недружній акт”, — наголосила вона.

Strongly deplore Russia’s baseless decision to expel a Swedish diplomat. Thanked him today for his important work, incl fostering people-to-people contacts with Russia. Russian accusations completely groundless. We reserve our right to respond accordingly to this unfriendly act. https://t.co/8k8Mui0it9 — Ann Linde (@AnnLinde) February 5, 2021

Реакція ЄС

Високий представник ЄС Жозеп Боррель, який наразі перебуває в Москві з офіційним візитом, зазначив, що дізнався про рішення МЗС РФ під час зустрічі з міністром Сергієм Лавровим.

“Я рішуче засудив це рішення і відкинув звинувачення в тому, що вони вели діяльність, несумісну з їхнім статусом іноземних дипломатів. Рішення варто переглянути. Я наголосив на єдності і солідарності Європейського Союзу з зацікавленими державами-членами”, — йдеться в його заяві.