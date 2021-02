Про це повідомляють #Букви.

Як відомо, 23 січня по всій Російській Федерації проходили мітинги на підтримку заарештованого опозиціонера Олексія Навального, а також інших політв’язнів. На акціях були затримані понад три тисячі людей.

У п’ятницю, 5 лютого, РФ заявила, що дипломатичні співробітники генеральних консульств Швеції, Польщі та Німеччини брали участь в протестах в Москві та Санкт-Петербурзі, оголосила їх persona non grata та вислала.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас наголосив, що рішення про вислання дипломата “жодним чином не виправдано і ще більше шкодить відносинам з Європою”.

МЗС Польщі висловило стурбованість та викликало посла РФ, аби передати через нього вимогу скасувати рішення про вислання дипломата.

Міністерства закордонних справ Швеції Анн Лінде назвала рішення необгрунтованим та засудила його.

Strongly deplore Russia’s baseless decision to expel a Swedish diplomat. Thanked him today for his important work, incl fostering people-to-people contacts with Russia. Russian accusations completely groundless. We reserve our right to respond accordingly to this unfriendly act. https://t.co/8k8Mui0it9

— Ann Linde (@AnnLinde) February 5, 2021